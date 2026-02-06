Advertisement
Hindi NewsबिजनेसShare Market: RBI के ऐलान से पहले बाजार धड़ाम, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले, IT शेयर आज भी हुए क्रैश

Share Market: RBI के ऐलान से पहले बाजार धड़ाम, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले, IT शेयर आज भी हुए क्रैश

Stock Market Today: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC के फैसलों के ऐलान के पहले शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजारों में कमजोर शुरुआत हुई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 06, 2026, 09:58 AM IST
Share Market: RBI के ऐलान से पहले बाजार धड़ाम, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले, IT शेयर आज भी हुए क्रैश

Share Market: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC के फैसलों के ऐलान के पहले शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजारों में कमजोर शुरुआत हुई. सेंसेक्स 120 अंक नीचे खुला तो वहीं  निफ्टी करीब 50 अंक की गिरावट के साथ खुला.  प्राइवेट बैंक और रियल्टी को छोड़कर सारे सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट पर थे. आज भी आईडी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है.   

अमेरिकी Anthropic AI टूल ने आज भी भारतीय शेयर बाजार पर असर दिखाया. खासकर IT सेक्टर में हड़कंप देखने को मिल रहा है. कल की बिकावली आज भी जारी है. Infosys और TCS स्टॉक्स जो कल 7% तक टूटे थे आज बाजार खुलने के साथ ही गिरावट के साथ खुले हैं. TCS की बात करें तो  Tata Consultancy Services Ltd का बाजार खुलने के साथ  67.20 (-2.25%) गिरकर 2924.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. वहीं इंफोसिस की बात करें तो  Infosys Ltd -36.50 (-2.40%) की गिरावट के साथ  1483.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. 6 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार गिरावट पर ट्रेड कर रहा है.  सेंसेक्स  83,129.11 पर ट्रेड कर रहा है. अमेरिका से एशिया तक आज शेयर बाजार में बिकवाली की सुनामी रही.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

