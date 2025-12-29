Share Market Down: साल 2025 के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार की खराब शुरुआत, 'विदेशी मेहमानों' की बदौलत सेंसेक्स 500 अंक टूटा

Share Market Fall Today: साल 2025 का आखिरी हफ्ता चल रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है. साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 500 अंकों तक फिसल गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपनी शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट दर्ज की. सेंसेक्स दिन के हाई से करीब 500 अंक तक टूट गया तो निफ्टा 26000 के पास पहुंच गया.

शेयर बाजार के विलेन

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते सेंसेक्स पर भारी दवाब रहा. वहीं क्रूड ऑयल के दाम में उछाल ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया. सुबह 11:30 बजे, सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से करीब 500 अंक लुढ़कर 84,763.91 पर पहुंच गया. घरेलू और वैश्विक संकेतों में नरमी के बीच सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मेटल और आईटी शेयरों थोड़ी राहत दिखी. सुबह तेजी के साथ खुलने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दवाब में आ गए. सुबह करीब 9.22 बजे 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 20 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की मामूली उछाल के साथ 85,056 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. जबकि एनएसई निफ्टी 13.30 अंकों यानी 0.05 प्रतिशत की उछाल के साथ 26,058 पर ट्रेड करता नजर आया.

आज के टॉप गेनर्स

आज सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, टीएमपीवी, बीईएल, इटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस और एनटीपीसी शामिल रहे, जिनमें 1.12 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई. वहीं, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट रही. सेक्टर के हिसाब से देखें तो निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 1.1 प्रतिशत चढ़ा. इसके बाद आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में भी बढ़त रही.दूसरी ओर, निफ्टी मीडिया, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली.

आखिरी तीन ट्रेडिंग सेशन

आज से इस साल 2025 के शेष बचे आखिरी तीन ट्रेडिंग सेशन शुरू हो रहे हैं. वहीं घरेलू मोर्चे पर आज सरकार नवंबर महीने के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के आंकड़े जारी करेगी, जिस पर निवेशकों की नजर रहेगी. साल 2025 की सबसे खास बात यह रही है कि भारतीय शेयर बाजार ज्यादातर विकसित और उभरते हुए देशों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करता दिखा, लेकिन 2026 में इसमें बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है. देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है और वित्तीय ढांचा भी स्थिर है. आईएएनएस