Share Market: बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, क्या हैं बड़ी वजहें? एक्सपर्ट ने बताया कब और कहां करें निवेश

Share Market News: स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक शेयरों की खरीदारी और बिक्री करते हैं. बुधवार को शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दिखी. बाजार के दोनों इंडेक्स यानी Sensex और Nifty50 लाल निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए. Sensex जहां 102 अंकों से अधिक गिरा, वहीं Nifty50 में 37 अंकों की सुस्ती दिखी. बाजार में लागातर तीसरे दिन की गिरावट से कुछ निवेशक मायूस भी हुए हैं. आखिर मार्केट में यह लगातार गिरावट क्यों हो रही है, इस बीच निवेश का मौका है या नहीं, आइए इन सभी के बारे में मार्केट एक्सपर्ट से जानते हैं.

किस सेक्टर में तेजी और किसमें गिरावट

दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों (Geopolitical issues) को लेकर चिंताओं के कारण अस्थिरता के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही. बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 102.20 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 84,961.14 पर और निफ्टी 37.95 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 26,140.75 पर बंद हुआ. रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत होकर 89.84 पर पहुंच गया. विभिन्न सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.87% की तेजी आई और यह शानदार प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बना रहा, जबकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 0.80% की गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को देश के शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले थे, निफ्टी 50 इंडेक्स 35.60 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 26,143.10 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 442.94 अंक या 0.52 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 84,620.40 पर खुला.

बाजार दिन भर दिशाहीन बना रहा- एक्सपर्ट

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि बेंचमार्क सूचकांकों (Benchmark indices) में सुस्त एक्टिविटी देखने को मिली. निफ्टी 38 अंक नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 102 अंक नीचे रहा। सेक्टरों की बात करें तो, आईटी इंडेक्स में 1.95 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि ऑटो इंडेक्स में लगभग 0.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. तकनीकी रूप से, निचले स्तर पर खुलने के बाद, बाजार दिन भर दिशाहीन बना रहा. " उन्होंने आगे कहा कि गिरावट की ओर, बाजार को 26,070/84600 के आसपास सहारा मिला, जबकि 26,200/85100 के आसपास मुनाफावसूली (Profit booking) देखी गई.

विदेशी निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं - एक्सपर्ट

वहीं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों और अमेरिका के अहम रोजगार आंकड़ों से पहले जोखिम से बचने के संकेतों के चलते घरेलू बाजार का सेंटिमेंट सतर्क बना हुआ है. तिमाही आधार पर कंपनियों के नतीजों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक व्यापार अनिश्चितता (Global trade uncertainty) के बीच विदेशी निवेशक (FIIs) जोखिम लेने से बच रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि ऑटो और वित्तीय क्षेत्र में प्रॉफिट बुकिंग से सूचकांकों (Indices) पर दबाव बना हुआ है, हालांकि आईटी, फार्मा और मिड-कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी से कुछ हद तक राहत मिली है."

गिरावट पर खरीदारी की बात

एक्सपर्ट विनोद नायर ने कहा कि ग्लोबल लेबल पर मुश्किलों को बढ़ाते हुए, चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों (Rare earth) के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध सप्लाई चैन के रिस्क को बढ़ा रहे हैं. इस व्यापक आर्थिक परिदृश्य में, शेयर बाजार सीमित दायरे (रेंज बाउंड) में रहने की संभावना है; लार्ज कैप शेयरों पर केंद्रित 'गिरावट आने पर खरीदारी' की रणनीति विवेकपूर्ण प्रतीत होती है." मतलब कि एक्सपर्ट ने गिरावट पर लार्ज कैप शेयरों में रणनीति बनाकर खरीदारी करने की बात को चालाकी वाला बताया है. उन्होंने इस दौरान खरीदारी के संकेत दिए हैं.

गिरावट के ये बड़े कारण

> दुनिया में बढ़ते Geopolitical issues की चिंताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही.

> Geopolitical issues में वेनेजुएला-अमेरिका टेंशन, भारत-ट्रेड वार्ता में अनिश्चितता, ट्रंप का टैरिफ धमकी समेत अन्य कारण बताए जा रहे हैं.

> 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों और अमेरिका के अहम रोजगार आंकड़ों से पहले जोखिम से बचने के संकेतों के चलते घरेलू बाजार का सेंटिमेंट सतर्क बना हुआ है.

> तिमाही आधार पर कंपनियों के नतीजों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन Global trade uncertainty के बीच विदेशी निवेशक (FIIs) जोखिम लेने से बच रहे हैं

> चीन द्वारा Rare earth के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध सप्लाई चैन के रिस्क को बढ़ा रहे हैं. इस व्यापक आर्थिक परिदृश्य में, शेयर बाजार सीमित दायरे (रेंज बाउंड) में रहने की संभावना है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.