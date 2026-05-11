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Hindi Newsबिजनेसभारत में शेयर बाजार धड़ाम होने के पीछे चीन का हाथ? कैसे रॉकेट बन रहा चीनी स्‍टॉक मार्केट

भारत में शेयर बाजार धड़ाम होने के पीछे चीन का हाथ? कैसे रॉकेट बन रहा चीनी स्‍टॉक मार्केट

Shanghai Composite: भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट के साथ ही प‍िछले कुछ समय से चीन के प्रमुख सूचकांक शंघाई कम्‍पोज‍िट में तेजी देखी जा रही है. चीन के बाजार में तेजी आने का कारण भारतीय शेयर बाजार से जुड़ा है. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 11, 2026, 11:27 AM IST
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(Photo Credit: AI)
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Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार प‍िछले एक साल से ग‍िरावट के दौर से जूझ रहा है. अमेर‍िका-ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद इसमें ग‍िरावट और गहरा गई. मार्च में सेंसेक्‍स करीब 20 फीसदी टूटकर 72000 के लेवल पर आ गया. इस बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का रुख च‍िंता का कारण बना हुआ है. विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजार से की गई न‍िकासी ने महज पांच महीने के दौरान ही फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 के र‍िकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम न‍िकाल चुके हैं.

बाजार में ग‍िरावट के पीछे चीन का फैक्‍टर

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि शेयर मार्केट से भारी निकासी के पीछे तीन अहम कारण हैं. पहला चीन के बाजार में आ रही हाल‍िया तेजी है, ज‍िसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित क‍िया है. सोमवार के कारोबारी सत्र के दौरान शंघाई कम्‍पोज‍िट 28.41 अंक की तेजी के साथ 4,208 अंक पर ट्रेड कर रहा है. बाजार में ग‍िरावट का दूसरा कारण अमेरिका में ब्याज दर को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल और डॉलर की मजबूती है. तीसरा कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव है. जंग की आशंका के चलते विदेशी निवेशक र‍िस्‍क कम करना चाहते हैं, ज‍िसका सीधा असर भारत जैसे उभरते बाजार पर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में ग‍िरावट के 5 कारण, सेंसेक्‍स 1000 अंक ग‍िरने से 4 लाख करोड़ खाक

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चीन के शेयर बाजार में तेजी आने का कारण

  • विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में शिफ्ट होना

  • रियल एस्टेट संकट में कमी और बाजार का बढ़ना

  • सरकार की तरफ से द‍िया जा रहा प्रोत्‍साहन

  • नई टेक्नोलॉजी और AI पर दांव

  • एंटी इनवोल्‍यूशन पॉल‍िसी

उम्‍मीद से भी आगे न‍िकली न‍िकासी की रफ्तार

यह आंकड़ा इसल‍िए चौंका रहा है क्‍योंक‍ि बाजार से न‍िकासी की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 के 12 महीने के दौरान जि‍तनी निकासी देखी गई, मौजूदा कैलेंडर ईयर के शुरुआती चार महीने में ही यह आंकड़ा पार हो गया है. जानकारों का कहना है ग्‍लोबल लेवल पर बदलते हालात और भारतीय बाजार की हाई वैल्‍यूएशन (High Valuation) के कारण विदेशी निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं. व‍िदेशी न‍िवेशक बाजार से पैसा न‍िकालकर चीन के बाजार या सुरक्षित ऑप्‍शन का रुख कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पीएम की अपील या ईरान जंग? हफ्ते के पहले ही द‍िन धड़ाम हुआ सोना;घटकर क्‍या रह गया रेट

इंड‍ियन इकोनॉमी और रुपये पर दबाव

विदेशी निवेशकों के बड़ी मात्रा में डॉलर की न‍िकासी का सीधा असर भारतीय रुपये की सेहत पर पड़ रहा है. FPI जब अपना न‍िवेश बेचकर पैसा बाहर ले जाते हैं तो डॉलर की ड‍िमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है. इससे आयात महंगा होने के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार पर भी बोझ बढ़ता है. प्रधानमंत्री की तरफ से विदेशी मुद्रा को बचाने के लि‍ए की गई अपील भी इस तरह के हालात को भांपते हुए की गई.

घरेलू निवेशकों से म‍िल रही ह‍िम्‍मत

इस बीच राहत की बात यह है क‍ि विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार की हालत दूसरे बाजारों से बेहतर है. इसका क्रेड‍िट घरेलू निवेशकों (DIIs) और देश के रिटेल निवेशकों को जाता है. म्यूचुअल फंड और एसआईपी (SIP) के जरिये आने वाले घरेलू पैसे ने विदेशी निवेशकों की तरफ से बने खालीपन को भरने की कोशिश की है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि बाजार को तेजी बढ़त के ल‍िए फ‍िर से विदेशी निवेशकों के भरोसे की जरूरत होगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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