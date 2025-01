Anil Singhvi Market Strategy: घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को आई भारी गिरावट के बाद बाजार में नई मंदी की आशंका पैदा हो गई है. अमेरिका में ट्रंप के शासनकाल की शुरुआत में किए गए बयानों ने ग्‍लोबल मार्केट में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है. हालांकि, अमेरिकी बाजार में हाल में आई तेजी ने कुछ राहत प्रदान की है. इसके बाद बुधवार सुबह घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. अब यह देखने वाली बात है क‍ि आने वाले समय में बाजार में तेजी जारी रहेगी या नहीं.

मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कहा क‍ि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर अब बड़े Move आना शुरू होगा. मंगलवार और गुरुवार को वीकली एक्सपायरी पर बेहद सावधानी की जरूरत है. कल मार्केट ने ट्रेडिंग रेंज को दोनों तरफ तोड़ा. आज के ट्रेड में ट्रेडर्स के लिए निफ्टी-बैंक निफ्टी पर क्या अहम लेवल होंगे, ये जान लीजिए.

आज के बड़े सवाल

1. अमेरिका की तेजी हमारे कुछ काम की है?

2. FIIs की इतनी बिकवाली की वजह क्या?

3. कल की कमजोरी से नई गिरावट का संकेत?

अमेरिका की तेजी हमारे कुछ काम की है?

- टैरिफ को लेकर ट्रंप का रुख नरम

- चीन पर 60% टैरिफ का डर था लेकिन 10% ही लगाएंगे

- इस हिसाब से मान सकते हैं कि भारत पर टैरिफ कम लगेगा या नहीं लगेगा

- दिक्कत की बात ये अभी हम अमेरिका की तेजी का फायदा नहीं उठाएंगे

- राहत इसी बात की कि अमेरिका गिरा नहीं, नहीं तो हमारा हाल और बुरा होता

FIIs की इतनी बिकवाली की वजह क्या?

1. तिमाही नतीजे अभी तक कुछ खास नहीं

2. अमेरिकी इकोनॉमी और बाजार उन्हें लग रहे हैं बेहतर

3. रुपए की कमजोरी कर रही है FIIs को परेशान

- FIIs को लौटने के लिए बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत

- जरूरी है कि बजट इकोनॉमी और बाजार के लिए अच्छा हो

कल की कमजोरी से नई गिरावट का संकेत?

- सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर अब बड़े Move आना शुरू

- मंगलवार और गुरुवार को वीकली एक्सपायरी पर बेहद सावधानी की जरूरत

- कल बाजार ने ट्रेडिंग रेंज को दोनों तरफ तोड़ा

- पहले 23400 पार किया फिर 23000 के नीचे भी फिसले

- इंट्राडे में निफ्टी 450, बैंक निफ्टी 1100, सेंसेक्स 1700 प्वॉइंट का उतार-चढ़ाव

- इतनी Volatility झेलना मुश्किल है

किन बड़े लेवल्स पर अब रखें नजर?

- निफ्टी के लिए 22750-22950 अगली सपोर्ट रेंज

- इस रेंज के नीचे फिसलने पर 22500 रहेगा मजबूत सपोर्ट

- बैंक निफ्टी के लिए 47800-48050 अगला मजबूत सपोर्ट

आज की स्ट्रैटेजी

- न्यू एज ई-कॉमर्स फ्लेटफॉर्म कंपनियों में अब भी गिरावट का डर

- रिकवरी में निफ्टी 23150-23300 रेंज में आएगी बिकवाली

- बैंक निफ्टी 49225-49450 रेंज में रहेगी बिकवाली

आज के लिए अहम संकेत

Global: Positive

FII: Negative

DII: Positive

F&O: Neutral

Sentiment: Negative

Trend: Negative

निफ्टी के लिए अहम स्तर

Nifty 22800-22950 support zone, Below that 22525-22750 strong Buy zone

Nifty 23100-23175 higher zone, Above that 23200-23350 strong Sell zone

बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर

Bank Nifty 48050-48225 support zone, Below that 47700-47900 strong Support zone

Bank Nifty 48750-49000 higher zone, Above that 49225-49350 strong Sell zone

FIIs Long position unchanged at 17%

Nifty PCR at 0.77 Vs 1.03

Bank Nifty PCR at 0.56 Vs 0.65

INDIA VIX up by 4% at 17.06

मौजूदा लॉन्ग पोजीशन

Nifty Intraday n Closing SL 22950

Bank Nifty Intraday SL 48200 n Closing SL 48000

मौजूदा शॉर्ट पोजीशन

Nifty Intraday SL 23200 n Closing SL 23350

Bank Nifty Intraday SL 48800 n Closing SL 49000

नई पोजीशन: निफ्टी

Best range to Sell Nifty in 23150-23250:

SL 23350 Tgt 23100, 23025, 22975, 22900, 22800, 22750

Aggressive Traders Buy Nifty in 22750-22900 range:

Strict SL 22700 Tgt 22975, 23025, 23050, 23100, 23150, 23200

नई पोजीशन: बैंक निफ्टी

Best range to Sell Bank Nifty is 49000-49250:

SL 49500 Tgt 48750, 48575, 48425, 48300, 48225, 48050

Aggressive Traders Buy Bank Nifty in 47900-48050 range:

Strict SL 47600 Tgt 48225, 48300, 48425, 48575, 48750,49000

10 Stocks in F&O Ban

2 New In Ban: Dixon Tech, Mahanagar Gas

8 Already In Ban: Can Fin Homes, AB Fashion, Manappuram, Kalyan Jewellers, Angel One, L&T Fin, Bandhan Bk, RBL Bk

Out Of Ban: Nil

(साभार: जी ब‍िजनेस)