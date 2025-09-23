IT बेदम, ऑटो स्टॉक्स बम बम, जीएसटी के तोहफे के दम पर गदर मचा रहे हैं ये शेयर पर सेंसेक्स पर दवाब

Share Market: अमेरिका के H-1B वीजा, ट्रेड डील पर अटकी बात का असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है. मंगलवार को शेयर बाार पर फिर से दवाब दिखा. शेयर बाजार ने लाल रंग के साथ ट्रेडिंग शुरू की. आईटी शेयरों पर आज भी बिकवाली हावी रही है. सेंसेक्स 251 अंकों की गिरावट के साथ 81,908.23 अंक पर ट्रेड कर रहा है. वहीं शेयर बाजार के टॉप आईटी शेयर दवाब में है. TCS के शेयर आज भी 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 3059 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. इंफोसिस के शेयर -0.27% की गिरावट के साथ 1496.00 रुपये पर बने हुए है. वहीं टेक महिंद्रा के स्टॉक -1.27% गिरकर 1485.05 रुपये है. जहां आईटी शेयर लुढ़क रहे हैं तो वहीं जीएसटी रिफॉर्म के दम पर ऑटो शेयरों की चांदी हो गई है. TATA Motors के शेयर +0.50% की बढ़त के साथ 699.60 रुपये पर है तो Mahindra & Mahindra Ltd के शेयर 0.88 फीसदी की तेजी के साथ 3615 रुपये पर है. मारुति, आयशर मोटर्स, हीरो मोटो कॉर्प के शेयर टॉप गेनर्स बने हुए हैं.

शेयर बाजार का हाल

सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन खुलते की कुछ ही देर बाद सेंसेक्स से तेजी गंवा दी. सेंसेक्स 250 अंक कर गिर गया. शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में खरीदारी देखी गई. सुबह 9:22 बजे सेंसेक्स 122.13 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 82,282.10 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 35.85 अंक या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 25,238.20 पर था.

Add Zee News as a Preferred Source

निफ्टी बैंक इंडेक्स 26.30 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के बाद 55,258.45 स्तर पर था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 12.95 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,686.55 पर था. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4.25 अंक या 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,293.15 पर कारोबार कर रहा था.

विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी इंडेक्स के लिए निकट-अवधि की तेजी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक गिरावट 25,200-25,000 के स्तर से नीचे नहीं जाती.

आज के टॉप गेनर्स



सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे. एशियाई बाजारों में, जकार्ता, बैंकॉक, जापान और सोल हरे निशान में थे, जबकि हांगकांग और चीन लाल निशान में थे. नवरात्रि के पहले दिन से महाबचत की शुरुआत, GST 2.0 से आपके वॉलेट में कितने बचेंगे पैसे ?