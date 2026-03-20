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Hindi NewsबिजनेसShare Market: 1400000 लाख करोड़ खाक होने के बाद बाजार में आज कैसे आई तेजी, जल्‍द 107000 पर पहुंचने का दावा

Share Market: 1400000 लाख करोड़ खाक होने के बाद बाजार में आज कैसे आई तेजी, जल्‍द 107000 पर पहुंचने का दावा

Sensex and Nifty: शेयर बाजार में ए‍क द‍िन पहले 2700 प्‍वाइंट तक टूटने वाले सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में आज तेजी देखी जा रही है. लेक‍िन आज ग्‍लोबल मार्केट के साथ ही भारतीय बाजार में भी तेजी देखी जा रही है. आइए जानते हैं क्‍यों?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:10 PM IST
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Share Market: 1400000 लाख करोड़ खाक होने के बाद बाजार में आज कैसे आई तेजी, जल्‍द 107000 पर पहुंचने का दावा

Stock Market Today: एक द‍िन पहले 2500 अंक टूटने वाले सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में शुक्रवार सुबह मजबूत शुरू हुई. लाल न‍िशान के बाद हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहे सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी को देखकर न‍िवेशकों ने राहत की सांस ली है. ग्लोबल मार्केट की तरफ से पॉज‍िट‍िव संकेत म‍िलने और एश‍ियाई बाजार में तेजी से न‍िफ्टी 50 और सेंसेक्‍स में गैप अप ओपन‍िंग देखी गई. आज सुबह न‍िफ्टी 50 23,110 अंक पर खुला और कुछ ही समय में इंट्राडे हाई 23,319 तक पहुंच गया. इसी तरह सेंसेक्स 74,559 पर ओपन हुआ और 75,204 का हाई टच क‍िया. सेंसेक्‍स ने फ‍िर से 75,000 के मनोवैज्ञान‍िक आंकड़े को पार कर ल‍िया है.

गिरावट से क‍ितना हुआ नुकसान?

शेयर बाजार में गुरुवार को आई भारी ग‍िरावट से न‍िवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए. बाजार में ग‍िरावट क्रूड के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद देखी गई. अब सवाल यही है क‍ि जंग के चौथे हफ्ते में पहुंचने और क्रूड के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने से ज‍िस बाजार ने एक ही द‍िन में 14 लाख करोड़ का झटका द‍िया हो, वो आज अचानक चढ़ने क्‍यों लगा? जंग के बीच ग‍िरावट से जूझ रहे बाजार को हल्‍की तेजी भी संजीवनी देने वाली होती है.

शेयर बाजार में क्‍यों आई तेजी?

ईरान के पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले के बाद शेयर बाजार भरभराकर ग‍िर गया. लेक‍िन अगले ही द‍िन अब इसमें तेजी देखी जा रही है. जंग के कारण न‍िवेशकों में डर का माहौल है. शेयर बाजार में सोमवार से लेकर बुधवार तक तेजी देखे जाने के बाद गुरुवार को बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब हफ्ते के पांचवे और आख‍िरी द‍िन शुक्रवार को यह चढ़ गया. आइए जानते हैं शेयर बाजार में आई तेजी का कारण-

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पहला कारण: जानकारों के अनुसार बाजार में तेजी का पहला कारण यही है क‍ि गुरुवार को न‍िवेशकों में बैठे डर के कारण भारतीय बाजार काफी ग‍िर गया और 75000 के आंकड़े से नीचे चला गया. गुरुवार को हुई भारी ब‍िकवाली के बाद सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी के न‍िचली लेवल पर खरीदारी बढ़ी है. न‍िवेशकों ने खरीदारी की तो बाजार में पॉज‍िट‍िव सेंटीमेंट देखा गया.

दूसरा कारण: शेयर बाजार में तेजी का दूसरा कारण यूएस-ईरान जंग में तनाव कम होने की उम्मीद से आई है. अमेरिकी प्रशासन ने समुद्र में पहले से लोड ईरानी तेल (करीब 140 मिलियन बैरल) पर बैन हटाने का इशारा द‍िया है. इससे तेल की कीमत में गिरावट के साथ ही यूएस डॉलर पर दबाव पड़ा. इसके बाद बाजार में हुई भारी शॉर्ट सेलिंग के बाद शॉर्ट कवर‍िंग देखी जा रही है. ईरानी तेल पर छूट देने की उम्‍मीद से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्‍मीद है.

तीसरा कारण: यूएस-ईरान जंग में नरमी की उम्मीद से तेल और करेंसी मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है. डब्ल्यूटीआई क्रूड 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल से घटकर 94 डॉलर के करीब आ गया. यूएस डॉलर इंडेक्स 100 से घटकर 99 के करीब है. तेल और डॉलर में ग‍िरावट से भी शेयर बाजार को मजबूती म‍िली है. इसके अलावा इक्‍व‍िटी, गोल्ड और सिल्वर में तेजी आई है. ग्‍लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्‍मीद में न‍िवेशकों का रिस्क ऐपेटाइट बढ़ा है.

एक्‍सपर्ट की राय

मार्केट एक्‍सपर्ट का अभी भी यही कहना है क‍ि यह राहत रैली हो सकती है, इसलिए क‍िसी भी प्रकार का बड़ा न‍िवेश करने से बचें. गुरुवार को बाजार में आई गिरावट का अहम कारण यूएस-ईरान जंग का बरकरार रहना है. किसी भी तरफ से सीजफायर का ऐलान नहीं हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू या ईरानी नेताओं के एक बयान से फ‍िर से तनाव बढ़ सकता है. शॉर्ट टर्म में इसे खरीदारी का मौका मान सकते हैं. तेल के दाम, होर्मुज स्‍ट्रेट की स्थिति और अमेरिकी पॉल‍िसी बाजार पर असर डालेंगी.

शेयर बाजार के आएंगे अच्‍छे द‍िन

भारतीय शेयर बाजार अभी भले ही ग‍िरावट के दौर से गुजर रहा है. लेक‍िन स्‍टॉक मार्केट और इससे जुड़े न‍िवेशकों के अच्‍छे द‍िन जल्‍द लौटने वाले हैं. यह कहना है इनवेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर की द‍िग्‍गज कंपनी मॉर्गन स्टेनली का. मॉर्गन स्टेनली की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया है क‍ि दिसंबर 2026 तक सेंसेक्‍स उछलकर 107000 के लेवल तक पहुंच सकता है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा क‍ि सोने के मुकाबले सेंसेक्‍स का लेवल अभी काफी कम है. सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम से आने वाले समय में सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी को ऊपर चढ़ने में मदद म‍िलेगी. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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