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Hindi NewsबिजनेसParle Industries: ज‍िस शेयर को Parle-G का मानकर टूट पड़े न‍िवेशक, लगा अपर सर्क‍िट; आख‍िर क्‍या करती है वो कंपनी?

Parle Industries: ज‍िस शेयर को Parle-G का मानकर टूट पड़े न‍िवेशक, लगा अपर सर्क‍िट; आख‍िर क्‍या करती है वो कंपनी?

Parle Products: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्‍ट क‍िये जाने के बाद पारले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) का शेयर अचानक चढ़ने लगा. इस शेयर में कुछ ही देर में अपर सर्क‍िट लग गया. लेक‍िन यह वो शेयर था ही नहीं, ज‍िसे सोचकर न‍िवेशकों ने पैसा झोंक द‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 20, 2026, 03:45 PM IST
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Parle Industries: ज‍िस शेयर को Parle-G का मानकर टूट पड़े न‍िवेशक, लगा अपर सर्क‍िट; आख‍िर क्‍या करती है वो कंपनी?

Parle Industries Share Price: आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलोडी (#Melody) की चर्चा है. रोम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को ग‍िफ्ट में मैलोडी चॉकलेट (Parle Melody) दी तो #Melody सोशल मीड‍िया पर ट्रेंड करने लगा. इसका असर यह हुआ क‍ि ब्‍ल‍िंक‍िट और जेप्टो जैसे प्‍लेटफॉर्म पर मेलोडी (Melody) का ऑर्डर करने वालों की संख्‍या में इजाफा हो गया. मेलोडी पारले-जी फूड प्रोडक्‍ट (parle g food products) का उत्‍पाद है. दूसरी तरफ पीएम मोदी, जॉर्जिया मेलोनी और मेलोडी की खबर आने के बाद बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज (BSE) पर पारले इंडस्‍ट्रीज ल‍िमि‍टेड का शेयर सरपट दौड़ने लगा.

हकीकत यह है क‍ि ज‍िस शेयर को न‍िवेशक पारले जी का मानकर खरीद रहे हैं वो मेलोडी (Parle Melody) बनाने वाली कंपनी का है ही नहीं. शेयर बाजार में बुधवार को ऐसी ही अजीबोगरीब घटना हुई. इससे न‍िवेशक भी हैरान हो गए. बुधवार को 'पार्ले इंडस्ट्रीज' (Parle Industries) के शेयरों में कुछ ही म‍िनट में इतनी ट्रेड‍िंग हुई क‍ि इसमें अपर सर्किट लग गया. इस तेजी के पीछे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया पोस्ट को माना जा रहा है. इस पोस्‍ट में उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया है.

यह भी पढ़ें: PM ने मेलोनी को दिया जो तोहफा, 43 साल पुरानी उस चॉकलेट की कहानी,16000 Cr का कारोबार

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निवेशकों ने धड़ाधड़ खरीदे पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर

खबर आने के बाद निवेशकों ने पार्ले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) के शेयर खरीदने शुरू कर दिए. लेकिन हकीकत यह है कि इस कंपनी का मेलोडी टॉफी बनाने वाले ब्रांड से दूर-दूर तक कोई संबंधा नहीं है. मेलोडी टॉफी को तैयार करने वाली कंपनी 'पार्ले प्रोडक्ट्स' (Parle Products) है. यह कंपनी पार्ले-जी, मोनाको, हाइड एंड सीक और मैंगो बाइट जैसे पसंदीदा प्रोडक्ट तैयार करती है. यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है पार्ले प्रोडक्ट्स (Parle Products) एक प्राइवेट कंपनी है और यह शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है.

क्‍या करती है पार्ले इंडस्ट्रीज?

ज‍िस शेयर को न‍िवेशकों ने पार्ले इंडस्ट्रीज (Parle Industries) का मानकर खरीद ल‍िया. वो कंपनी खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्‍टर में काम करती है. इसके अलावा यह कंपनी कागज, रद्दी कागज और रीसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स की खरीद-बिक्री के बिजनेस में शामिल है. साल 1999-2000 तक पार्ले इंडस्ट्रीज पार्ले-बिस्लेरी लिमिटेड की पूर्ण माल‍िकाना हक वाली सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी हुआ करती थी. लेकिन अब इसका बिस्लेरी या पार्ले ग्रुप से क‍िसी तरह का संबंध नहीं है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया 'MELODY टॉफी' का पैकेट, देखते ही खुश हो गईं मेलोनी

मौजूदा समय में यह पूरी तरह से एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है. मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार 'ब्रिलियंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड' 8.53 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरहोल्‍डर है. मेलोडी के नाम के भ्रम के चलते बुधवार को शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई हो, लेकिन पिछले काफी समय से इस शेयर पर भारी दबाव देखा जा रहा है. शेयर बाजार में आई चौतरफा गिरावट के बीच इस साल (YTD) पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर 40 प्रत‍िशत से ज्यादा टूट चुका है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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