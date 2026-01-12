Share Market Crash: शेयर मार्केट क्रैश, 6 दिन में निवेशकों के 18.5 लाख करोड़ खाक; सेंसेक्स 2900 अंक टूटा!

Stock Market: शेयर बाजार में पिछले कुछ दिन से तेज गिरावट का दौर जारी है. दुनियाभर में चल रहे हालात के बीच निवेशक इनवेस्टमेंट के लिए सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं. ऐसे में एफआईआई (FII) बाजार से तेजी से निकासी कर रहे हैं.
Trending Photos
Sensex & Nifty: साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिये अच्छी साबित नहीं हो रही. महज 6 ट्रेडिंग सेशन (2 जनवरी के हाई से 12 जनवरी तक) में बीएसई सेंसेक्स 2900 अंक से ज्यादा टूट चुका है. निफ्टी 50 में भी 3% की भारी गिरावट देखी जा रही है. इस दौरान मार्केट में निवेशकों को 18.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. दलाल स्ट्रीट के लाल निशान में डूबने से छोटे-बड़े हर तरह के निवेशक हैरान हैं. यह गिरावट पिछले कई महीने की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है. बाजार पर वोलेटिलिटी हावी है और करीब-करीब हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव है.
बाजार का हाल-बेहाल
2 जनवरी को सेंसेक्स 85,762 के हाई लेवल से गिरकर अब 82,861 अंक तक टूट गया. एक ही दिन में सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई. निफ्टी कुल मिलाकर 3% गिरावट के साथ 25,550 अंक से नीचे चला गया. पिछले छह कारोबारी सत्र के दौरान मार्केट कैप 16.85 से 18.5 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गया. कुल लिस्टेड वैल्यू करीब 464 लाख करोड़ रुपये रह गई. साल 2025 में बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया था लेकिन 2026 की शुरुआत से प्रमुख सूचकांक लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं. आइए जानते हैं बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण-
विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली
विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार बिकवाली कर रहे हैं. जनवरी में अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है. 9 जनवरी को ही 3,769 करोड़ रुपये की नेट सेलिंग हुई. घरेलू निवेशक शेयर बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इससे बाजार पर दबाव बढ़ रहा है.
ट्रंप टैरिफ का डर, ट्रेड डील पर अनिश्चितता
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ की धमकी दी है. अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत इसकी चपेट में आ सकता है. अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर अभी तक किसी तरह की स्पष्टता नहीं है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ की वैलिडिटी पर फैसला टल गया, इस अनिश्चितता से निवेशक डर रहे हैं.
ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन
दुनियाभर में जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर है. अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया. ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इससे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है. दूसरी तरफ ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर धमकी दी है. इन घटनाओं के बाद निवेशक सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की तलाश में है. यही कारण है कि निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं.
कमजोर ग्लोबल संकेत
अमेरिकी शेयर फ्यूचर्स में गिरावट (S&P 500) है और यूरोपीय बाजार भी कमजोर है. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर है. क्रूड ऑयल पर दबाव है, जिससे भारत जैसे आयातक देश के लिये यह महंगा पड़ेगा.
टेक्निकल ब्रेकडाउन
सेंसेक्स 84,900 और निफ्टी 26,000 के नीचे चला गया. 20-दिन और 50-दिन के मूविंग एवरेज टूट चुके हैं. अगर सपोर्ट लेवल (निफ्टी 25,400-25,300 / सेंसेक्स 83,100-82,800) टूटे तो और तेज गिरावट आ सकती है.
जानकारों का कहना है, 'बाजार बहुत कमजोर हो चुका है. भारत और जियो-पॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी घटनाएं दबाव बढ़ा रही हैं. ट्रेड डील पर अनिश्चितता, वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड की खबरें निवेशकों में चिंता पैदा कर रही हैं. बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है.' बाजार और टूटा तो बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है.