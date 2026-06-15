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Share Market Update: ग्‍लोबल मार्केट देख झूमा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 1100 अंक चढ़ा; न‍िफ्टी में तेजी

Sensex & Nifty: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते पर सहमत‍ि बनने के बाद ग्‍लोबल मार्केट में तेजी देखी गई. इस खबर के बाद क्रूड ऑयल में ग‍िरावट, सोने-चांदी में तेजी के बाद शेयर बाजार ने भी छलांग लगाई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:25 AM IST
Share Market Update: ग्‍लोबल मार्केट देख झूमा भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 1100 अंक चढ़ा; न‍िफ्टी में तेजी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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