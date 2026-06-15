इससे पहले अमेर‍िकी और यूरोप‍ियन मार्केट के साथ ही एश‍ियाई बाजार में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. यूएस मार्केट में डाउ जोन्‍स फ्यूचर 450 अंक से ज्‍यादा की तेजी के साथ 51,645 अंक पर कारोबार कर रहा है. S&P 500 और नैस्‍डैक में भी तेजी देखी जा रही है. यूरोप‍ियन मार्केट में भी FTSE, CAC और DAX हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा है. एश‍ियाई बाजार में सबसे ज्‍यादा तेजी जापान के न‍िक्‍कई सूचकांक में देखी जा रही है और यह सुबह 9 बजे 3600 अंक चढ़कर 69,610 अंक पर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा कोर‍िया का कोस्‍पी इंडेक्‍स चढ़कर 8,586 अंक पर पहुंच गया.