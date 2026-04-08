Share Market Update: अमेर‍िका-ईरान के बीच सीजफायर की खबर के बाद जो उम्‍मीद थी, वहीं हुआ. भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार सुबह जबरदस्‍त तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान क‍िये जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में तेजी देखी जा रही है. कारोबारी सत्र की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्‍स 2700 अंक की तेजी के साथ 77,331 अंक पर खुला. न‍िफ्टी सूचकांक ने भी शानदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की. शेयर बाजार में तेजी का आलम यह है क‍ि सेंसेक्‍स 2,800 प्‍वाइंट की तेजी के साथ 4% उछलकर इंट्राडे हाई 77,392 पर पहुंच गया.

निफ्टी 50 भी 800 प्‍वाइंट से ज्यादा चढ़कर 23,939 अंक के हाई लेवल पर पहुंच गई. बाजार में आई तेजी से न‍िवेशकों को कुछ ही म‍िनट में 14 लाख करोड़ का फायदा हुआ है. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बुधवार सुबह 429 लाख करोड़ से बढ़कर 443 लाख करोड़ हो गया. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर में भी 3% की तेजी देखी गई. इंडिया विक्स 19% से ज्यादा गिरकर 20 के नीचे आ गया, जिससे बाजार की घबराहट कम हुई. आइए जानते हैं शेयर बाजार में आई जबरदस्‍त तेजी का कारण-

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सीजफायर का बड़ा ऐलान

बुधवार को शेयर बाजार में आई रैली की बड़ी वजह ट्रंप का ऐलान रहा. उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई अगले दो हफ्ते तक रोकने की बात कही है. ईरान की तरफ से भी सीजफायर को मान ल‍िया गया है. शुक्रवार से इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है. निवेशक सीजफायद को वेस्‍ट एश‍िया में चल रही जंग को खत्म होने की उम्मीद मान रहे हैं.

कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट

सीजफायर की खबर के बार ब्रेंट क्रूड 14% गिरकर 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया. होर्मुज स्‍ट्रेट से तेल की लगातार सप्‍लाई की शुरू होने की संभावना से बाजार में पॉज‍िट‍िव सेंटिमेंट बना है. भारत की तरफ से अपनी जरूरत के 85 प्रत‍िशत तेल का आयात क‍िया जाता है. ऐसे में क्रूड के दाम में ग‍िरावट होना बड़ी राहत है. इससे आर्थिक विकास बेहतर होगा और रुपया में मजबूती आएगी.

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डॉलर पड़ा कमजोर, रुपया भी 50 पैसे मजबूत

दोनों देशों की जंग में राहत के बीच डॉलर इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटकर 98.84 पर आ गया. इसी के साथ भारतीय रुपया शुरुआती कारोबार में 50 पैसे मजबूत होकर 92.56 प्रति डॉलर के लेवल पर पहुंच गया. कमजोर डॉलर और मजबूत रुपया विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को भारतीय शेयर की तरफ आकर्षित कर सकता है.

ग्‍लोबल मार्केट से पॉज‍िट‍िव संकेत

ग्‍लोबल मार्केट से पॉज‍िट‍िव संकेत म‍िलने के बाद से एशियाई मार्केट में जोरदार तेजी देखी गईद्य. कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 6% तक उछल गए. अमेरिकी फ्यूचर्स में भी मजबूती देखी गई. ग्‍लोबल लेवल पर रैली से भारतीय बाजार को भी सपोर्ट म‍िला है.

आरबीआई की एमपीसी से उम्‍मीद

शेयर बाजार को उम्मीद है कि आरबीआई की तरफ से आज एमपीसी में रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा जा सकता है. युद्ध विराम पर म‍िल रहे पॉज‍िट‍िव संकेतों के बीच र‍िजर्व बैंक ग्रोथ और इंफ्लेशन के अनुमानों में क‍िसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं करेगा.