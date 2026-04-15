Sensex & Nifty: अमेरिका और ईरान को लेकर जब खबर आई कि दोनों देशों में एक बार फिर से बातचीत हो सकती है. इसके बाद से समझौते की उम्मीद बढ़ गई है और निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है. इसके बाद से शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है.
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Iran America Meeting: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत के बेनतीज रहने के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्मीद है. फिर से बातचीत की उम्मीद होने की उम्मीद में सोने-चांदी से लेकर शेयर बाजार तक में तेजी देखी जा रही है. क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट से भी निवेशकों ने राहत की सांस ली है. ग्लोबल मार्केट में तेजी के दम पर बुधवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली. सुबह के समय बीएसई सेंसेक्स् 1376 अंक उछलकर 78,224 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 399 अंक की तेजी देखी गई और यह 24,241 अंक पर पहुंच गया.
शेयर बाजार में आई रैली से निवेशकों के मार्केट कैप में चंद मिनट के अंदर ही 9 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो गया. सोमवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 449 लाख करोड़ रुपये था. अंबेडकर जयंती की छुट्टी के बाद जब बाजार बुधवार सुबह खुला तो लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 458 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली. आइए जानते हैं शेयर बाजार में तेजी आने के 5 कारण-
शेयर बाजार पर इस समय अमेरिका और ईरान की तरफ से आ रहे अपडेट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. अब खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में अगले दो दिन में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. इससे जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद जग रही है. पिछली बातचीत के दौरान भी इसी उम्मीद में तेल के दाम नीचे आए थे.
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ब्रेंट क्रूड के दाम 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गए. आज यह 0.40% गिरकर 94 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि पिछले सेशन में यह करीब 5% टूट चुका था. WTI क्रूड भी 1% से ज्यादा गिरकर 90 डॉलर पर पहुंच गया. तेल की सस्ती कीमत से महंगाई का खतरा कम होने और कंपनियों के प्रॉफिट पर पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है.
एशियाई मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है. MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स 1.5% ऊपर चढ़ा, जापान का निक्केई 1% और कोरिया का कोस्पी 3% चढ़ गया. अमेरिकी बाजार में भी पिछले सत्र में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई. नैस्डैक 2% और S&P 500 में 1.2% की तेजी आई है.
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अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 93.23 पर पहुंच गया. जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने और तेल के दाम में गिरावट होने से रुपये को सपोर्ट मिला है.
जानकारों का कहना है अमेरिका-ईरान और इजरायल-लेबनान के बीच बातचीत की उम्मीद के साथ ही ब्रेंट क्रूड में दो दिन के अंदर 10 डॉलर की गिरावट बाजार के लिए पॉजिटिव है. आईएमएफ की तरफ से मंदी की चेतावनी जारी किये जाने के बाद दुनियाभर के बाजारों में मजबूती देखने को मिल रही है. इससे यह उम्मीद बन रही है कि बाजार को जल्द संघर्ष खत्म होने की उम्मीद है.