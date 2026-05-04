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बंगाल में BJP की वापसी, तमिलनाडु में थलापति का दिखा दम, शेयर बाजार में बमबम, घंटेभर में ₹600000 करोड़ की कमाई

Share Market Latest Update:  सोमवार एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती चल रही है तो दूसरी ओर शेयर बाजार उत्साह से छलांग मार रहा है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वापसी ने बाजार में बहार ला दिया. असम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 12:35 PM IST
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बंगाल में BJP की वापसी, तमिलनाडु में थलापति का दिखा दम, शेयर बाजार में बमबम, घंटेभर में ₹600000 करोड़ की कमाई

Share Market Jumped : सोमवार एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती चल रही है तो दूसरी ओर शेयर बाजार उत्साह से छलांग मार रहा है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वापसी ने बाजार में बहार ला दिया. असम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है. पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है. वहीं तमिलनाडु में DMK, AIADMK को बड़ा झटका देते हुए एक्टर से नेता बने थलापति विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. चुनावी नतीजों में बीजेपी की बढ़त ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है. 1900 अंकों की तेजी के साथ खुले शेयर बाजार में बढ़त बरकरार है. सेंसेक्स 78.659 अंक की तेजी के साथ ओपनिंग करते फिलहाल  77,574.32 पर कारोबार कर रही है.  

बीजेपी की जीत से निवेशकों की चांदी 

चुनावी नतीजों पर शेयर बाजार ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. सेंसेक्स की तेजी ने तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुले शेयर बाजार के निवेशकों की चांदी करवा दी. बाजार में तेजी की वजह से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 463 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपये पप पहुंच गया. यानी चुनावी नतीजों से गदगद बाजार ने निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये की कमाई करवा दी.  

पढ़ें-  ₹600 करोड़ की दौलत वाले विजय ने कैसे तोड़ा तमिलनाडु का तिलिस्म ? जो कमल हासन, रजनीकांत ना कर पाए, पहली बार में ही थलापति ने कर दिया

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बाजार में तेजी की वजह

चुनावी नतीजों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वापसी, असम में बीजेपी के दमखम, पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार के साथ-साथ तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन से शेयर बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना दिया. वहीं होर्मुज पर अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम चलाने का ऐलान किया है. अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने में मदद करेगा. हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को मुक्त कराने की अमेरिका की योजना ने तेल की कीमतों को नीचे ला दिया है. कच्चा तेल 108 डॉलर पर पहुंच गया है. ईरान की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को 14-सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया है. इन खबरों ने ग्लोबल और एशियाई बाजार में तेजी ला दी, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है   

पढ़ें- 8 ग्राम सोना, रेशम की साड़ी, LPG सिलेंडर से लेकर टीवी-फ्रिज तक....तमिनलाडु में किसकी जीत से आपको सबसे ज्यादा फायदा ?

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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