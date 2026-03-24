शांति न्यूज से शेयर बाजार में महा बूम, तूफानी तेजी के साथ खुला सेंसेक्स, 1100 अंकों का उछाल

Share Market: 24 दिनों से चल रहे मिडिल ईस्ट वॉर के बाद 23 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के सीजफायर का ऐलान किया. ट्रंप के ऐलान के बाद दुनियाभर के बाजारों में तेजी दिखी. जिसका असर आज भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा रहा है. मंगलवार को सेंसेक्स बड़े उछाल के साथ खुला है. गिफ्ट निफ्टी से मिले अच्छे संकेतों को बाद भारतीय बाजार में बड़ी तेजी लौटी है. अमेरिका और ईरान के बीच जंग में नरमी के मिले संकेतों से निवेशकों को भरोसा बढ़ा है, बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बने है. प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 1800 अंकों तक उछल गया था. बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स +1157.58 अंक की तेजी से साथ खुला.

बाजार में हरियाली, मंगलवार को सेंसेक्स में तेजी

सोमवार को 1836 अंकों के क्रैश के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 24 मार्च को सुबह 9.15 बजे हरे निशान के साथ खुला. सेंसेक्स ने 1100 अंकों की बढ़त के साथ ओपनिंग की. हालांकि इस बढ़त को बाजार बहुत देर तक कायम नहीं रख पाया. 15 मिनट के भीतर की सेंसेक्स में गिरावट आई और सेंसेक्स 996 अंकों पर ट्रेड करते हुए 73,677.10 पर पहुंच गया.

बाजार में तेजी की वजह क्या है ?

बाजार में तेजी के साथ निफ्टी 50 पर श्रीराम फाइनेंस, Eicher Motors, Asian Paint, Indigo, Titan आदि के शेयर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं. पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार में तेजी लौटी है. अमेरिका-ईरान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिनों के ब्रेक वाले बयान के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ा है. ट्रंप के ऐलान के बाद गिफ्ट निफ्टी में 355 अंकों का उछाला. एशियाई शेयर बाजारों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली. जापान और कोरिया के बाजार 1–2% तक मजबूत हुआ.

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सोने-चांदी का आज का हालचाल

शेयर जहां तेजी के साथ बाउंसबैक करने में सफल रहा, वहीं बुलियन मार्केट में आज भी दवाब जारी रहा है. मंगलवार को भी सोने और चांदी में गिरावट का सिलसिला जारी है. शुरुआती कारोबार में सोना करीब 5200 रुपए टूटा तो चांदी 1600 रुपये फिसल गया.