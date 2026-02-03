Sensex and Nifty: एक रात पहले ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होने की बात कही. इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है.
Share Market Update: भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से मंगलवार को शेयर बाजार रॉकेट बन गया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई बीएसई सेंसेक्स ने 2500 अंक से ज्यादा की छलांग लगा दी. निफ्टी भी 700 अंक की तेजी के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गया. शेयर बाजार में आई तेजी से पिछले कुछ महीने से लगा ग्रहण छंटता नजर आया. शेयर बाजार में आई तेजी पिछले कुछ महीने की अनिश्चितता को खत्म करने वाली है. पिछले कुछ महीने से बाजार ट्रंप के टैरिफ को लेकर दबाव में चल रहा था.
सभी इंडेक्स में जबरदस्त तेजी
ट्रंप के टैरिफ घटाने का असर निफ्टी 50 के अलावा बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉलकैप समेत सभी इंडेक्स में देखने को मिला. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद ट्रेड डील का ऐलान कर दिया. अमेरिका की तरफ से भारत से निर्यात किये जाने वाले प्रोडक्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया. इसके अलावा रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ भी हटा दिया.
GIFT निफ्टी ने सुबह ही दिया था संकेत
डील की खबर आते ही GIFT निफ्टी (भारतीय बाजार का पूर्वानुमान देने वाला इंडेक्स) में 700-800 अंक की मजबूत छलांग देखी गई थी. सुबह 6-7 बजे ही यह 3 प्रतिशत से ज्यादा ऊपर था. बाजार खुलते ही सेंसेक्स 83,000-84,000 के स्तर पर पहुंच गया और 2500 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई. निफ्टी भी चढ़कर 25,800 के पार चला गया.
किन सेक्टर में होगी निवेशकों की चांदी?
ट्रेड डील से एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर में भारी उछाल देखा गया. टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी कंपनियों के शेयरों में तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है. इन सेक्टर से जुड़ा सामान अब अमेरिका में पहले से सस्ते दाम पर मिल सकेगा, जिससे कंपनियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी का अनुमान है. जानकारों का कहना है कि यह डील इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट के लिए बड़ा बूस्ट है. टैरिफ कम होने से निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा और रुपये पर भी दबाव कम होगा.