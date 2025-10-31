Share Market: शेयर बाजार की गिरावट पर नहीं लगा ब्रेक, सपाट खुला सेंसेक्स,84,500 स्तर से ऊपर कर रहा कारोबार

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सपाट खुला . शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी में खरीदारी तो फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और मीडिया सेक्टर्स में बिकवाली दिख रही थी. सुबह करीब 9 बजकर 25 मिनट पर सेंसेक्स 153.83 अंक या 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,558.29 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 33.95 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,911.80 स्तर पर बना हुआ था.

आज शेयर बाजार का हाल

सत्र की शुरुआत में निफ्टी बैंक 85.35 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,945.75 स्तर पर बना हुआ था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 103.50 अंक या 0.17 प्रतिशत की तेजी के बाद 60,199.75 पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.50 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,535.20 स्तर पर था. बाजार जानकारों का कहना है कि ट्रंप-शी समिट से यूएस-चीन ट्रेड वॉर में केवल साल भर की शांति मिली है, यह कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं है.इसे लेकर कुछ हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में निराशा रही. हालांकि, व्यापार से जुड़ी चिंताओं के कम होने और आगे की प्रक्रिया के लिए संभावना से कुछ राहत जरूर मिली है.

आज के टॉप लूजर्स

उन्होंने आगे कहा, भारतीय बाजारों में रैली बीते वर्ष 2024 में बने 26277 के रिकॉर्ड हाई के पास पहुंचने पर धीमी पड़ गई है. एफआईआई द्वारा दोबारा बिकवाली से शॉर्ट-टर्म में मार्केट पर दबाव पड़ने की संभावना है. इस बीच सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, टाइटन, बीईएल, टीसीएस और आईटीसी टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। वहीं, एनटीपीसी, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, इटरनल और सनफार्मा टॉप लूजर्स थे. एशियाई बाजारों में अधिकांश बाजार जैसे बैंकॉक, हांग कांग, जकार्ता और चीन लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.वहीं, केवल सोल हरे निशान में कारोबार कर रहा था. आईएएनएस