Advertisement
trendingNow13016163
Hindi Newsबिजनेस

Share Market: हफ्ते के पहले दिन हरे रंग से साथ खुला शेयर बाजार, इंफोसिस, HCL, टेक महिंद्रा समेत इन स्टॉक्स में तेजी

Share Market 24 Nov:  हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ खुले.  शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी देखी जा रही 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 24, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: हफ्ते के पहले दिन हरे रंग से साथ खुला शेयर बाजार, इंफोसिस, HCL, टेक महिंद्रा समेत इन स्टॉक्स में तेजी

Share Market: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ खुले.  शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी देखी जा रही थी.  सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 133.13 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,365.05 पर कारोबार कर रहा था.निफ्टी 44.10 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26112.25 स्तर पर बना हुआ था.  
 
मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा निफ्टी और सेंसेक्स 2024 सितंबर के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली की वजह से रैली की रफ्तार कम हो गई थी. हालांकि, अब स्थिति धीरे-धीरे एक नए रिकॉर्ड हाई की ओर रैली के पक्ष में बदल रही हैं. रैली के लिए सबसे जरूरी कैटेलिस्ट मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ से आएगा. वित्त वर्ष 27 में 15 प्रतिशत से अधिक अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है. 
 
आज के टॉप शेयर 
इस बीच सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. वहीं, इटरनल, एमएंडएम, पावरग्रिड, बीईएल, टीएमपीवी और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे. 

एशियाई बाजारों का हाल 

एशियाई बाजारों में, बैंकॉक, सोल, जकार्ता और हांग कांग सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.  केवल जापान और चीन लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए. डाउ जोंस 1.08 प्रतिशत या 493.15 अंक की तेजी के बाद 46,245.41 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.98 प्रतिशत या 64.23 अंक की बढ़त के बाद 6,602.99 स्तर और नैस्डेक 0.88 प्रतिशत या 195.03 अंक की तेजी के बाद 22,273.08 पर बंद हुआ.   आईएएनएस

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'