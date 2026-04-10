Sensex & Nifty: ग्लोबल मार्केट में तेजी और गिफ्ट निफ्टी के हरे निशान पर कारोबार करने से शुक्रवार को घरेलू बाजार में तेजी आने की उम्मीद है. एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई थी.
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Stock Market Update: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर का ऐलान किये जाने के तीसरे दिन शुक्रवार सुबह ग्लोबल मार्केट में तेजी देखी जा रही है. एशिया-प्रशात के ज्यादातर बाजार बढ़त के साथ खुले. हालांकि, निवेशक सीजफायर की खबर पर अभी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इजरायल की तरफ से लेबनान पर हमले किये जा रहे हैं. ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के 39वें दिन सीजफायर की खबर आई तो दुनियाभर के बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई. भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स भी 2900 अंक से ज्यादा उछल गया. लेकिन अगले ही दिन मुनाफावसूली के चलते बाजार में गिरावट देखी गई.
अमेरिकी बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. इसके अलावा S&P 500 41.85 अंक चढ़कर 6,824 अंक पर कारोबार कर रहा है. नैस्डैक में भी शानदार तेजी देखी जा रही है और यह 186.66 अंक चढ़कर 22,821.66 अंक पर कारोबार करते देखा जा रहा है.
एशियाई बाजार की बात करें तो साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.68% ऊपर चढ़ा और छोटी कंपनियों का कोस्डैक 1.14% बढ़ा. जापान के निक्केई 225 में 1.65% की तेजी देखी जा रही है. लेकिन टॉपिक्स इंडेक्स करीब-करीब स्थिर रहा. ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी / एएसएक्स 200 इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स 25,900 के करीब थे. जबकि गुरुवार को इंडेक्स 25,752.40 पर बंद हुआ था.
गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का संकेत मिल रहा है. गिफ्टी निफ्टी सुबह से ही हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है. सुबह करीब 8 बजे इसमें 30 अंक की तेजी देखी गई और यह 23,912 अंक पर ट्रेंड कर रहा है. इस दौरान निफ्ट गिफ्टी ने 23,987 अंक के हाई लेवल को भी टच किया. इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 931 अंक टूटकर 76,631 अंक पर और निफ्टी 222 अंक गिरकर 23,775 अंक पर बंद हुआ.