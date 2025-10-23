Advertisement
Share Market: दिवाली ब्रेक के बाद आज गदर मचाएगा शेयर बाजार, दहाड़ेगा सेंसेक्स! इन 5 वजहों से स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड की उम्मीद

दिवाली की दो दिन की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार गदर मचाएंगे, सेसेंक्स रिकॉर्ड तेजी हासिल कर लेंगे. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को रिकॉर्ड तेजी हासिल कर सकते हैं. आज भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के साथ खुलने की उम्मीद है.

Oct 23, 2025
Share Market: दिवाली की दो दिन की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार गदर मचाएंगे, सेसेंक्स रिकॉर्ड तेजी हासिल कर लेंगे. सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को रिकॉर्ड तेजी हासिल कर सकते हैं. आज भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के साथ खुलने की उम्मीद है. तेल से लेकर टैरिफ तक के मुद्दों पर दवाब झेलने के बाद अब बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है. 

शेयर बाजार में तेजी के संकेत

दरअसल गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) से मिल रहे संकेतों के दम पर शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है. कंपनियों के तिमाही नतीजों, लगातार लिक्विडिटी इनफ्लो और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट की वह से शॉर्ट-टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज बाजार सकारात्मक संकेतों के साथ खुल सकता है.  

 बाजार में तेजी के पीछे 5 वजह क्या है ? 

शेयर बाजार सेंटिमेंट पर चलता है.फिलहाल तेल से लेकर टैरिफ तक कई मुद्दों का दबाव झेल रहे बाजार में वापस रौनक आने की उम्मीद है.वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों से भारतीय शेयर बाजार को बूस्ट मिल रहा है. अगर बड़ी वजहों की बात करें तो ऐसे पांच फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से सेंसेक्स में जोरदार तेजी के संकेत मिल रहे हैं. 

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील  

टैरिफ टेंशन के बीच भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत को लेकर बदल रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है. माना जा रहा है कि यह समझौता इस महीने के अंत में होने वाले ASEAN शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाली मुलाकात के बीच घोषित हो सकता है. 

ट्रेड डील होने पर अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ कम हो जाएंगे. भारतीय सामानों पर लगने वाले भारी-भरकम 50% का टैरिफ घटकर 15% से 16% के बीच हो सकता है.वहीं रूसी तेल को लेकरभारतऔर अमेरिका के बीच विवाद सुलझ  सकता है.इसके अलावा ब्राजील और जर्मनी सहित कई देशों के साथ नए आर्थिक संबंधों को मजबूत होंगे. ट्रेड डील होने के साथ ही भारत का निर्यात बढ़ेगा.निर्यात बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और शेयर बाजार जोश बढ़ेगा. वहीं कंपनियों के तिमाही नतीजों के दम पर शेयर बाजार में तेजी लौटेगी. 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

