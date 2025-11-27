RBI से उम्मीद और 'विदेशी मोहमानों' के हाई जोश ने बाजार में भरी हुंकार, 14 महीने बाद सेंसेक्स ने छुआ नया शिखर, कल का दिन खास

Share Market Jump Reason: शेयर बाजार में बीते दो दिनों से जारी तेजी के निवेशकों का उत्साह हाई कर दिया है. बाजार ने नई ऊंचाईयों को छू लिया है. सेंसेक्स 14 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर बाजार को ये बूस्टर डोज दिया किसने? कौन है जो बाजार का जोश बढ़ा रहा है? किसके दम पर बाजार में ये तेजी लौट रही है ?

बाजार में रौनक की असली वजह ?

अगले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की बैठक होने वाली है. उम्मीदें हाई है कि केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती की जाएगी. ब्याज दर में इसी कटौती की उम्मीद ने बाजार में जोश भर दिया है. वहीं विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं. इसके अलावा वैश्विक बाजारों में सुधार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने भी घरेलू बाजार को बल दिया है.

आज बाजार का कैसा रहा हाल ?

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने करीब 14 महीने बाद नया इतिहास रचा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया शिखर छुआ.सेंसेक्स ने 420 अंक या करीब 0.5 फीसदी की छलांग लगाकर पहली बार 86,000 के स्तर को पार किया. निफ्टी 0.4% बढ़कर 26,205.30 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा.

ऑल-टाइम हाई बनाने के बाद बढ़त के साथ बंद



सेंसेक्स और निफ्टी नया ऑल-टाइम हाई बनाने के बाद गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 85,720.38 पर था. सत्र के दौरान इसने 86,055.86 का नया उच्चतम स्तर बनाया. निफ्टी 10.25 अंक की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ और दिन के दौरान यह अपने पुराने ऑल-टाइम हाई 26,277 को तोड़कर 26,310.45 का नया उच्चतम स्तर बनाने में कामयाब रहा.

शेयर बाजार के चमकने वाले स्टॉक्स

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एलएंडटी, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, सन फार्मा और एनटीपीसी गेनर्स थे. मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, बीईएल, एक्सिस बैंक और एमएंडएम लूजर्स थे.

कल कैसा रहेगा बाजार

शुक्रवार को सरकार की ओर से दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे. अगर यह उम्मीद से अच्छे रहे तो इसका बाजार पर काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.