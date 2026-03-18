Advertisement
trendingNow13144838
Hindi Newsबिजनेसशेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, लगातार बढ़ रहे SIP करने वाले

शेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, लगातार बढ़ रहे SIP करने वाले

mutual fund industry aum: अमेर‍िका और ईरान के युद्ध के बीच शेयर बाजार में भले ही ग‍िरावट देखी जा रही है. लेक‍िन घरेलू न‍िवेशकों का उत्‍साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यही कारण है क‍ि देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम (AUM) बढ़कर 82.03 लाख करोड़ पर पहुंच गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, लगातार बढ़ रहे SIP करने वाले

Stock Market Update: शेयर बाजार में चल रही उठापटक के बीच देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नए र‍िकॉर्ड बना रही है. अब फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक और र‍िकॉर्ड अपने नाम क‍िया है. जी हां, एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 82.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. यह एक साल पहले फरवरी 2025 के 64.53 लाख करोड़ रुपये से 27.1 फीसदी ज्‍यादा है. आम निवेशकों की ह‍िस्‍सेदारी बढ़ने और घरेलू न‍िवेशकों के लगातार निवेश की आदत के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यह शानदार उछाल देखने को मिला है.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि पिछले एक साल के दौरान इस इंडस्ट्री ने 17.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जोड़ी. पिछले पांच साल के दौरान इसका कम्‍पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) करीब 21 प्रतिशत रहा, जबकि बैंक डिपॉजिट का CAGR महज 11 प्रतिशत था. फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड की कुल संपत्ति बैंक डिपॉजिट का करीब 33 प्रतिशत बन गई, जो क‍ि एक साल पहले 29 प्रतिशत थी. इससे यह साफ है क‍ि लोग बैंक के अलावा म्यूचुअल फंड को भरोसेमंद इनवेस्‍टमेंट ऑप्‍शन मान रहे हैं.

इक्‍व‍िटी फंड्स में सबसे तेजी से इजाफा

इक्‍व‍िटी ओरिएंटेड स्‍कीम ने इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान दिया है. इनका एयूएम (AUM) पिछले साल के मुकाबले 29.2 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 35.44 लाख करोड़ रुपये हो गया. न‍िवेशकों की तरफ से शेयर बाजार में अच्छे र‍िटर्न की उम्मीद में लगातार पैसा लगा रहे हैं. हाइब्रिड फंड्स भी तेजी से बढ़े हैं और इनकी संपत्ति 30 प्रतिशत उछलकर 11.71 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि फिक्स्ड इनकम फंड्स में 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ एयूएम (AUM) 19.65 लाख करोड़ रुपये पर आ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पैस‍िव फंड्स की तरफ बढ़ा रुझान

पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यानी इंडेक्स फंड्स और ETF का क्रेज भी न‍िवेशकों में तेजी से बढ़ रहा है. पैस‍िव फंड्स का एयूएम 41.3 फीसदी उछलकर 15.24 लाख करोड़ रुपये हो गया. अब यह कुल इंडस्ट्री एयूएम (AUM) का 19 प्रतिशत पर पहुंच गई है, एक साल पहले यह आंकड़ा 17 प्रतिशत पर था. घरेलू इक्‍व‍िटी पैसिव फंड्स 30.2 प्रतिशत बढ़कर 9.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए. सोने और चांदी से जुड़े प्रोडक्ट्स में र‍िकॉर्ड बढ़ोरी देखी गई. गोल्ड फंड का AUM तीन गुना बढ़कर 0.56 लाख करोड़ से 1.83 लाख करोड़ पर पहुंच गया. सिल्वर फंड का एयूएम (AUM) छह गुना से ज्‍यादा उछलकर 0.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

SIP में बना हुआ है मजबूत फ्लो

सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP आम आदमी की तरफ से न‍िवेश क‍िये जाने का पसंदीदा तरीका बन गया है. फरवरी में मंथली SIP ग्रॉस इनफ्लो 29,845 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के आंकड़े से 15 प्रतिशत ज्यादा है. SIP का कुल AUM 34 प्रतिशत के उछाल के साथ 16.64 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह कुल इक्‍व‍िटी AUM का करीब 28.5 प्रतिशत है. पिछले 12 महीने के दौरान एसआईपी से कुल 3.43 लाख करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले साल से 21 प्रतिशत ज्यादा है. SIP अकाउंट्स की कुल संख्या 10.45 करोड़ हो गई. फरवरी महीने में ही इसमें से 65.72 लाख नए SIP अकाउंट खोले गए.

यूनिक इन्वेस्टर अकाउंट्स फरवरी के महीने में बढ़कर 6.09 करोड़ पर पहुंच गए. पिछले 12 महीने में करीब 70 लाख नए निवेशक जुड़े. इंडिविजुअल निवेशक कुल एयूएम (AUM) का 60 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि इंस्‍टीट्यूशनल इनवेस्‍टर की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है. देश में एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) भी लगातार बढ़ रही है. इनकी संख्या 43 से बढ़कर 50 पर पहुंच गई.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक