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Hindi Newsबिजनेसकल से बदल जाएंगे स्‍टॉक मार्केट से जुड़े न‍ियम, हर ट्रेडर और इनवेस्‍टर के ल‍िए जानना जरूरी

कल से बदल जाएंगे स्‍टॉक मार्केट से जुड़े न‍ियम, हर ट्रेडर और इनवेस्‍टर के ल‍िए जानना जरूरी

Stock Market Rules: नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होने के साथ ही कई न‍ियमों में बदलाव होगा. इसमें शेयर बाजार के न‍िवेशकों से जुड़ा बदलाव भी शाम‍िल है. आएइ जानते हैं कल से क्‍या न‍ियम लागू होने जा रहा है?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:05 PM IST
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इन बदलावों से ट्रेडिंग कॉस्‍ट बढ़ सकती है. (Photo Credit : AI)
इन बदलावों से ट्रेडिंग कॉस्‍ट बढ़ सकती है. (Photo Credit : AI)

Share Market New Rules: कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू हो रहा है. नया व‍ित्‍तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही कई चीजें बदलने वाली हैं. शेयर बाजार से जुड़े कुछ न‍ियमों में भी 1 तारीख से बदलाव होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2026 से भारतीय शेयर बाजार (NSE और BSE) के लि‍ए कई नए न‍ियम लागू हो रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर ट्रेडर्स, इनवेस्‍टर्स और F&O ब‍िजनेस करने वालों पर पड़ेगा. सेबी (SEBI), इनकम टैक्स ड‍िपार्टमेंट और ब्रोकरेज कंपनियों की तरफ से क‍िये गए इन बदलावों से ट्रेडिंग कॉस्‍ट बढ़ सकती है और टैक्सेशन से जुड़े न‍ियम सख्‍त हो जाएंगे.

F&O ट्रेडिंग में STT में इजाफा

फ्यूचर एंड ऑप्‍शन (F&O) सेगमेंट में स‍िक्‍योर‍िटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को द‍िया गया है. जान‍िए इसमें क्‍या बदलाव क‍िया गया है?

> फ्यूचर्स पर STT 0.02% की बजाय बढ़कर 0.05% हो गई है.
> ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.10% से बढ़कर 0.15% हो गई.
> ऑप्शंस एक्सरसाइज पर STT 0.125% से बढ़कर 0.15% हो गई.

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ये बदलाव केवल F&O पर लागू हैं. इक्‍व‍िटी सेगमेंट पर STT की दर पहले जैसी ही रहेंगी. इससे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और छोटे ट्रेडर्स की कॉस्‍ट बढ़ सकती है.

शेयर बायबैक पर नया टैक्स नियम

शेयर बायबैक करने से म‍िलने वाले पैसे कैपिटल गेन्‍स के रूप में टैक्‍सेबल होंगे. पहले इसे डिविडेंड इनकम माना जाता था और अलग से कैपिटल लॉस क्लेम किया जा सकता था. नए नियम के तहत पर्सनल प्रमोटर्स पर 30% टैक्स और प्रमोटर कंपनियों पर 22% टैक्स लगेगा. यह बदलाव फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 से लागू होगा.

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से आमदनी पर सख्ती

म्यूचुअल फंड से होने वाली आमदनी और डिविडेंड को सख्ती से 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' में रखा जाएगा. पहले सेक्शन 93 के तहत 20% तक ब्याज खर्च काटने की छूट थी. लेक‍िन अब इस सुव‍िधा को पूरी तरह खत्म कर द‍िया गया है. कोई भी ब्याज खर्च इस आमदनी के खिलाफ नहीं काटा जा सकेगा.

सेबी (SEBI) की तरफ से F&O ट्रेडर्स के लिए नया मार्जिन फ्रेमवर्क लागू किया गया है. ट्रेडर्स को कोलेटरल (स‍िक्‍योर‍िटी अमाउंट) का कम से कम 50% कैश या एफडी या बैंक गारंटी में रखना जरूरी होगा. इससे मार्जिन ट्रेडिंग पर कंट्रोल बढ़ेगा और र‍िस्‍क कम होगा. इसके अलावा द‍िग्‍गज ब्रोकरेज कंपनी Zerodha की तरफ से कुछ इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर ब्रोकरेज फी डबल करने का ऐलान क‍िया गया है. 1 अप्रैल को ट्रेडिंग ओपन तो रहेगी लेक‍िन यह सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा. ज‍िरोधा की तरफ से चेतावनी दी गई है क‍ि 31 मार्च को किये गए इंट्राडे प्रॉफिट और F&O क्रेडिट 2 अप्रैल से ही ट्रेडिंग या बैंक व‍िड्रॉल के लिए उपलब्ध होंगे.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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