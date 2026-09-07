/Share Market Rules: आज से बदल रहे शेयर बाजार से जुड़े नियम, प्री-ओपन सेशन से गोल्ड ईटीएफ तक क्या-क्या बदलेगा

Stock Market New Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, शेयर बाजार में कारोबार करने वाले निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए 7 सितंबर 2026 यानी आज से कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) प्री-ओपन सेशन, ईटीएफ की कीमत तय करने के प्रोसेस और प्राइस बैंड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है. इन बदलावों का मकसद बाजार में मूल्य निर्धारण को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, नकद और डेरिवेटिव मार्केट के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और कारोबार के प्रोसेस को ज्यादा सिस्टेमेटिक बनाना है. ऐसे में प्री-ओपन सेशन में ट्रेडिंग करने वाले और ईटीएफ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है.