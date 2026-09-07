/Share Market Rules: आज से बदल रहे शेयर बाजार से जुड़े नियम, प्री-ओपन सेशन से गोल्ड ईटीएफ तक क्या-क्या बदलेगा

Stock Market New Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, शेयर बाजार में कारोबार करने वाले निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए 7 सितंबर 2026 यानी आज से कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) प्री-ओपन सेशन, ईटीएफ की कीमत तय करने के प्रोसेस और प्राइस बैंड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है. इन बदलावों का मकसद बाजार में मूल्य निर्धारण को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, नकद और डेरिवेटिव मार्केट के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और कारोबार के प्रोसेस को ज्यादा सिस्टेमेटिक बनाना है. ऐसे में प्री-ओपन सेशन में ट्रेडिंग करने वाले और ईटीएफ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है.
गौरतलब है कि अब तक शेयर बाजार का प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 से 9:15 बजे तक एक तय प्रोसेस के तहत चलता था. लेकिन आज से इसमें अहम बदलाव किये जा रहे हैं. नए बदलाव के बाद आज से सुबह 9:00 से 9:05 बजे तक निवेशक मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों दर्ज कर सकेंगे, उनमें बदलाव कर सकेंगे या उन्हें कैंसिल भी कर सकेंगे. इसके बाद सुबह 9:05 बजे से मार्केट ऑर्डर की एंट्री बंद हो जाएगी, जबकि लिमिट ऑर्डर लगाने, बदलाव करने या रद्द करने की सुविधा जारी रहेगी.
इसके बाद सुबह 9:08 बजे से 9:10 बजे के बीच किसी भी समय ऑर्डर एंट्री को रैंडम तरीके से बंद किया जा सकता है. इसके बाद 9:10 बजे से 9:12 बजे तक ऑर्डर का मिलान किया जाएगा और शेयरों की शुरुआती कीमत तय होगी. इस नए स्ट्रक्चर में प्री-ओपन सेशन के दौरान मार्केट ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर्स पर प्रियोरिटी दी जाएगी. यह बदलाव सेबी की तरफ से हाल ही में लागू किये गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के अनुरूप मार्केट स्ट्रक्चर तैयार करने के मकसद से किया गया है.
नए नियम केवल फ्यूचर्स एवं ऑप्शंस (F&O) से जुड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहेंगे. इनका असर कैश या इक्विटी मार्केट में लिस्टेड अलग-अलग प्रकार की सिक्योरिटीज पर पड़ेगा. मेन बोर्ड पर लिस्टेड कंपनियों के अलावा एसएमई शेयरों, आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, रीट (REIT) और इनविट (INVIT) से जुड़ी सिक्योरिटीज पर भी यह सिस्टम लागू होगी. इसका मतलब है केवल बड़ी कंपनियों के शेयर ही नहीं, बल्कि स्मॉल और मिड कैप की लिस्टेड कंपनियों के निवेशकों को भी इन बदलावों का असर महसूस होगा.
एनएसई का मकसद शेयरों की शुरुआती कीमत तय करने की प्रक्रिया को उस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के अनुरूप बनाना है, जिसे हाल ही में इक्विटी कैश मार्केट में लागू किया गया था. इस प्रणाली के तहत खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक साझा तरलता पूल में एकत्रित किए जाते हैं, जिससे अधिक पारदर्शी और सटीक मूल्य निर्धारण संभव हो पाता है. जानकारों का मानना है कि इससे बाजार खुलने के समय अचानक आने वाले बड़े उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और शुरुआती कारोबार अधिक संतुलित रह सकेगा.
7 सितंबर से एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ को भी प्री-ओपन सेशन में शामिल किया जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सोने और चांदी की इंटरनेशनल कीमत में भारतीय बाजार बंद रहने के दौरान लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. ऐसे में बाजार खुलते ही कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. नए नियम से निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप बेहतर मूल्य खोज का लाभ मिलने की उम्मीद है और ईटीएफ के वास्तविक बाजार मूल्य को अधिक सटीक तरीके से प्रदर्शित किया जा सकेगा.
ईटीएफ निवेशकों के लिए एक और अहम बदलाव प्राइस बैंड निर्धारण से जुड़ा है. अभी कई ईटीएफ की डेली प्राइस लिमिट तय करने के लिए दो दिन पुराने एनएवी (टी-2 एनएवी) का यूज किया जाता है. लेकिन अब यह व्यवस्था बदली जाएगी. नए नियमों के अनुसार, ईटीएफ की पिछली ट्रेडिंग डेट के अंतिम 30 मिनट की ट्रेडिंग के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) को बेस बनाया जाएगा. यदि उस टेन्योर में कोई ट्रेड नहीं हुआ होगा तो उस दिन के अंतिम कारोबार मूल्य (लास्ट ट्रेडेड प्राइस) को बेस माना जाएगा. यदि पूरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं हुआ हो, तो अंतिम क्लोजिंग एनएवी का उपयोग किया जाएगा.
बाजार के जानकारों का मानना है कि इससे ईटीएफ की प्राइस लिमिट उसके वास्तविक बाजार मूल्य के अधिक करीब रहेगी और मूल्य निर्धारण अधिक प्रभावी होगा. बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद निवेशकों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. विशेष रूप से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने वालों को केवल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कीमत देखकर ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आईएनएवी (इंडिकेटिव एनएवी) और बाजार की वास्तविक स्थिति पर भी नजर रखनी चाहिए. (IANS)