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Share Market Rules: आज से बदल रहे शेयर बाजार से जुड़े नियम, प्री-ओपन सेशन से गोल्ड ईटीएफ तक क्या-क्या बदलेगा

NSE Pre Open Session: शेयर बाजार में आज से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं. ये बदलाव स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों और निवेशकों दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा सुबह 9:08 से 9:10 बजे के बीच किसी भी समय ऑर्डर एंट्री को रैंडमली बंद किया जा सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 07, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:05 AM IST
Share Market Rules: आज से बदल रहे शेयर बाजार से जुड़े नियम, प्री-ओपन सेशन से गोल्ड ईटीएफ तक क्या-क्या बदलेगा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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