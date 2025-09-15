 Share Update Today: लुकाछिपी का खेल खेल रहा सेंसेक्स, हफ्ते के पहले दिन ही किया निराश, इन शेयरों में रौनक
Advertisement
trendingNow12922889
Hindi Newsबिजनेस

Share Update Today: लुकाछिपी का खेल खेल रहा सेंसेक्स, हफ्ते के पहले दिन ही किया निराश, इन शेयरों में रौनक

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार पर दवाब का असर दिखा. मामूली बढ़ते के साथ खुला शेयर बाजार चंद मिनटों में ही धड़ाम होकर गिर पड़ा. सेंसेक्स उठा पटक के साथ सपाट ट्रेडिंग कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 15, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Update Today: लुकाछिपी का खेल खेल रहा सेंसेक्स, हफ्ते के पहले दिन ही किया निराश, इन शेयरों में रौनक

Share Market Latest Update: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार पर दवाब का असर दिखा. मामूली बढ़ते के साथ खुला शेयर बाजार चंद मिनटों में ही धड़ाम होकर गिर पड़ा. सेंसेक्स उठा पटक के साथ सपाट ट्रेडिंग कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 40.18 अंक या 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 81,864.52 और निफ्टी 20.75 अंक या 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,094.55 पर था.  दोपहर 12 बजे सेंसेक्स -12.18 अंकर गिरकर 81,896.08 अंक पर पहुंच गया.  

शेयर बाजार की रफ्तार फीकी क्यों ?  

शुरुआती कारोबार में बाजार को ऊपर खींचने का काम ऑटो और रियल्टी शेयर कर रहे थे.  निफ्टी ऑटो 0.47 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 1.01 प्रतिशत ऊपर था. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटी भी हरे निशान में थे. निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा लाल निशान में थे.  Gpay,फोनपे, Paytm से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर से बदल रहे हैं UPI ट्रांजैक्शन के नियम

Add Zee News as a Preferred Source

 

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स शेयर  

स्मॉलकैप और मिडकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.  निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 205.30 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,444.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 118.30 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,108.20 पर था. सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, बीईएल, मारुति सुजुकी, एसबीआई, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एमएंडएम, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे.  बाजार के जानकारों ने कहा कि तकनीकी और आधारभूत कारणों के चलते निफ्टी में बीते 8 सत्रों से तेजी जारी है. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से आय में सुधार देखने को मिलेगा. वित्त वर्ष 27 में आय में बढ़त करीब 15 प्रतिशत रह सकती है.  आय में बढ़त का सीधा फायदा ऑटोमोबाइल, व्हाइट गुड्स, हेल्थकेयर, सीमेंट और होटल इंडस्ट्री को होगा.  संस्थागत प्रवाह के मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 12 सितंबर को 129.6 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने भी इस दौरान 1,556 करोड़ रुपए का निवेश किया. भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
Mumbai Monorail
मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
;