Share Update Today: लुकाछिपी का खेल खेल रहा सेंसेक्स, हफ्ते के पहले दिन ही किया निराश, इन शेयरों में रौनक

Share Market Latest Update: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही शेयर बाजार पर दवाब का असर दिखा. मामूली बढ़ते के साथ खुला शेयर बाजार चंद मिनटों में ही धड़ाम होकर गिर पड़ा. सेंसेक्स उठा पटक के साथ सपाट ट्रेडिंग कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 40.18 अंक या 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 81,864.52 और निफ्टी 20.75 अंक या 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,094.55 पर था. दोपहर 12 बजे सेंसेक्स -12.18 अंकर गिरकर 81,896.08 अंक पर पहुंच गया.

शेयर बाजार की रफ्तार फीकी क्यों ?

शुरुआती कारोबार में बाजार को ऊपर खींचने का काम ऑटो और रियल्टी शेयर कर रहे थे. निफ्टी ऑटो 0.47 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 1.01 प्रतिशत ऊपर था. इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटी भी हरे निशान में थे. निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा लाल निशान में थे. Gpay,फोनपे, Paytm से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर से बदल रहे हैं UPI ट्रांजैक्शन के नियम

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स शेयर

स्मॉलकैप और मिडकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 205.30 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,444.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 118.30 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,108.20 पर था. सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, बीईएल, मारुति सुजुकी, एसबीआई, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे. इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एमएंडएम, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे. बाजार के जानकारों ने कहा कि तकनीकी और आधारभूत कारणों के चलते निफ्टी में बीते 8 सत्रों से तेजी जारी है. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से आय में सुधार देखने को मिलेगा. वित्त वर्ष 27 में आय में बढ़त करीब 15 प्रतिशत रह सकती है. आय में बढ़त का सीधा फायदा ऑटोमोबाइल, व्हाइट गुड्स, हेल्थकेयर, सीमेंट और होटल इंडस्ट्री को होगा. संस्थागत प्रवाह के मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 12 सितंबर को 129.6 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने भी इस दौरान 1,556 करोड़ रुपए का निवेश किया. भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है.