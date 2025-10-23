जैसी उम्मीद, वैसा ही खुला शेयर बाजार, सेसेंक्स में धुंआधार तेजी, 800 अंक का उछाल,निफ्टी 26000 पार

Stock Market Today: दिवाली की छुट्टी के बाद जब शेयर बाजार खुला तो उसने जबरदस्त छलांग लगाई. ग्लोबल संकेत कमजोर होने के बावजूद भारतीय इंडेक्स 23 अक्टूबर को ऊपर खुले हैं.सेंसेक्स से गुरुवार को 800 अंक के आंकड़े को पार कर गया तो वहीं निफ्टी-50 ने 26000 के आंकडे को पार कर लिया.

निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी, टीसीएस, टाटा स्टील टॉप गेनर्स में शामिल हैं.

आज छलांगे मार रहा सेंसेक्स



भारतीय शेयर बाजार दिवाली के बाद गुरुवार के कारोबारी दिन शानदार तेजी के साथ हरे निशान में खुला. शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही थी. सुबह करीब 9.37 बजे, सेंसेक्स 785.16 अंक या 0.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,211.50 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 224.05 अंक या 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,092.65 पर कारोबार कर रहा था. Share Market: दिवाली ब्रेक के बाद आज गदर मचाएगा शेयर बाजार, दहाड़ेगा सेंसेक्स! इन 5 वजहों से स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड की उम्मीद

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.62 प्रतिशत की बढ़त और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट में कारोबार कर रहे थे. सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 2.23 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी 1.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ तेजी का नेतृत्व कर रहे थे. निफ्टी ऑटो 0.30 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.30 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विस 0.62 प्रतिशत, फार्मा 0.27 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.59 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहे थे.

क्यों लौटी शेयर बाजार में तेजी

बाजार जानकारों ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की खबरें हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रियाएं एक शीघ्र व्यापार समझौते का संकेत देती हैं. अपेक्षित समझौते में दोनों पक्षों की ओर से कुछ रियायतें शामिल हैं. अगर अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 15-16 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा और शेयर बाजारों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. त्योहारी सीजन में शुरू हुई बाजार की तेजी और बढ़ेगी, जिससे निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है. पिछले कुछ दिनों में हुई अभूतपूर्व रिकॉर्ड बिक्री से कॉर्पोरेट आय में सुधार की संभावना है. हाल ही में एफआईआई द्वारा खरीदारों की ओर रुख और शॉर्ट कवरिंग ऐसे कारक हैं जो इस तेजी को बढ़ावा दे सकते हैं. स्पष्ट रूप से, यह तेजी के लिए फायदेमंद है. इस बीच, सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, एचसीएलटेक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स रहे. जबकि, इटरनल, बजाज फिनसर्व, एसबीआई और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स थे. विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 21 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 96.72 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे.आईएएनएस