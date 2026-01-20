Budget 2026: रविवार, 1 फरवरी को खुलेगा शेयर बाजार, बजट 2026 के दिन MSE में भी होगी ट्रेडिंग

Share Market: इस बार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट रविवार को पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को रविवार है, इसलिए आम बजट के लिए बाजार में भी हलचल रहेगी. 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुला रहेगा. इतिहास में पहली बार है जब रविवार को देश का बजट पेश हो रहा है और इसलिए स्टॉक मार्केट को भी खुला रहेगा. बजट पेश होने के दौरान आप शेयर की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे. 1 फरवरी, 2026 को रविवार होने के बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा. इसे लेकर सर्कुलर जारी किया जा चुका है. अब देश के सबसे नए स्टॉक एक्सचेंज MSEI में भी कारोबार होगा.

रविवार, 1 फरवरी को खुलेगा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज

देश के सबसे नए स्टॉक एक्सचेंज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसई) में भी आम बजट के दिन एक फरवरी को कारोबार होगा. यह जानकारी एक्सचेंज की ओर से दी गई. एक फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2026-27 संसद में पेश किया जाएगा. एमएसई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया आम बजट पेश होने के कारण एक फरवरी को मानक समय के अनुसार लाइव ट्रेडिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा.

क्या होगी ट्रेडिंग की टाइमिंग

एक अन्य सर्कुलर में एमएसई ने कहा कि एक फरवरी को इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी ट्रेडिंग होगी. एमएसई से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) भी बजट के दिन स्पेशल ट्रेडिंग सत्र आयोजित करने की घोषणा कर चुके हैं. बीएसई और एनएसई की तरह एमएसई में सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 9:08 तक का प्री ओपनिंग सत्र होगा, जबकि सामान्य ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक होगी.

कब-कितने बजे से पेश होगा आम बजट



केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा एक फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. यह 2000 के बाद पहली बार है कि केंद्रीय बजट संसद में रविवार को पेश किया जाएगा. इससे पहले 2025 में, सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया था और दिवंगत अरुण जेटली के नेतृत्व में 2015 का बजट भी 28 फरवरी, 2015 को शनिवार को पेश किया गया था. आईएएनएस