Share Market: गिरने के बाद सेंसेक्स ने किया बाउंस बैक, तेजी के साथ बढ़ा बाजार, मेटल स्टॉक्स बने बाजीगर

Share Market: लगातार चौथे दिन बाजार तेजी के साथ खुला है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी आई है. मामूली गिरावट के साथ खुलने के बाद सेंसेक्स ने बाउंस बैक किया. सेंसेक्स ने 350 अंकों की बढ़त हासिल की औप Nifty 26,000 अंकों पर पहुंच गया. सेंसेक्स 84,827.63 अंकों पर ट्रेड कर रहा है. वहीं शुरुआती कारोबारी सत्र में हल्की गिरावट के साथ खुला था. सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 116 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,349 और 34 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,851 पर था.

शेयर बाजार के आंकड़े

शुरुआती सत्र में लार्जकैप के उलट मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 74 अंक या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,977 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 39 अंक या 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,290 पर था. सेक्टरोल आधार पर मेटल, रियल्टी, मीडिया, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्फ्रा, कमोडिटीज और कंजप्शन इंडेक्स हरे निशान में थे. ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक लाल निशान में थे.

आज के टॉप शेयर्स

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, पावर ग्रिड, अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और सन फार्मा टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, इटरनल (जोमैटो), कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस,एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लूजर्स थे.

बाजार में तेजी की वजह

बाजार के जानकारों ने कहा कि बाजार को नया ऑल-टाइम हाई लगाने के लिए और कारकों की आवश्यकता है. फिलहाल बाजार ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की संभावना को फैक्टर-इन कर लिया है. शेयर बाजार के लिए आने वाले समय में अमेरिका और भारत ट्रेड डील अहम फैक्टर होगी.आईएएनएस