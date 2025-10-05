Advertisement
अमेरिका में शटडाउन, तिमाही नतीजे...अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, ये फैक्ट्स तय करेंगे बाजार का रुख

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है. एक तरफ कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं तो वहीं  अमेरिकी सरकार का शटडाउन बाजार पर असर, एफओएमसी मिनट्स और अन्य आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल निर्धारित होगी.

Oct 05, 2025
अमेरिका में शटडाउन, तिमाही नतीजे...अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, ये फैक्ट्स तय करेंगे बाजार का रुख

Market Outlook: भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है. एक तरफ कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं तो वहीं  अमेरिकी सरकार का शटडाउन बाजार पर असर, एफओएमसी मिनट्स और अन्य आर्थिक आंकड़ों से बाजार की चाल निर्धारित होगी. आने वाले हफ्ते से जुलाई-सितंबर अवधि के तिमाही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे. 9 अक्टूबर को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और टाटा एलेक्सी की ओर से सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान प्रस्तावित है.  

अगले हफ्ते बाजार की चाल  

इसके अलावा, आईपीओ बाजार भी इस दौरान निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगा. अगले हफ्ते टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलेगा. वहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को लेकर नई अपटेड से बाजार की दिशा तय होगी. यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के मिनट्स जारी किए जाएंगे. इसमें ब्याज दरों को तय करने को लेकर हुई बैठक का पूरा ब्यौरा होता है.  अमेरिकी फेड की बैठक 16-17 सितंबर के बीच हुई थी. 

अमेरिकी शटडाउन का असर 

अमेरिकी सरकार के शटडाउन पर दुनिया के निवेशकों की निगाहें हैं.डेमोक्रेडिट और रिपब्लिकन के बीच फंडिंग प्रस्ताव के टकराव के कारण शटडाउन अगले हफ्ते तक चलने की संभावना है. भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा.  निफ्टी 239 अंक या 0.97 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,894 पर और सेंसेक्स 780 अंक या 0.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,207 पर बंद हुआ. 

बीते हफ्ते बाजार का हाल  

29 सितंबर से 3 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में निफ्टी पीएसयू बैंक 4.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर था, जबकि निफ्टी मेटल में 3.93 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 1.87 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.53 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई में 2.77 प्रतिशत की बढ़ दर्ज की गई. लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी का रुझान देखा गया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,124 अंक या 2.00 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,503 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 317 अंक या 1.81 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,787 पर बंद हुआ. आईएएनएस

;