Advertisement
trendingNow13102607
Hindi Newsबिजनेसमहंगाई,ट्रेड डील...ये ट्रिगर्स तय करेंगे मार्केट की चाल, लाल या हरा, किस रंग से रंगेगा सेंसेक्स ? शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद खास

महंगाई,ट्रेड डील...ये ट्रिगर्स तय करेंगे मार्केट की चाल, लाल या हरा, किस रंग से रंगेगा सेंसेक्स ? शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद खास

बीता हफ्ता बाजार के लिए खास अच्छा नहीं रहा. बाजार में बिकवाली हावी रही. हालांकि ट्रेड डील के ऐलान के बाद सेंसेक्स ने ऐतिहासिक उछाल भी हासिल की, लेकिन उस तेजी को बरकारर नहीं रखा जा सका. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेसेंक्स लाल रंग के साथ बंद हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 08, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगाई,ट्रेड डील...ये ट्रिगर्स तय करेंगे मार्केट की चाल, लाल या हरा, किस रंग से रंगेगा सेंसेक्स ? शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद खास

Share Market Prediction: बीता हफ्ता बाजार के लिए खास अच्छा नहीं रहा. बाजार में बिकवाली हावी रही. हालांकि ट्रेड डील के ऐलान के बाद सेंसेक्स ने ऐतिहासिक उछाल भी हासिल की, लेकिन उस तेजी को बरकारर नहीं रखा जा सका. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेसेंक्स लाल रंग के साथ बंद हुआ. आने वाले हफ्ते में भी बाजार के लिए कई ट्रिगर प्वाइंट हैं.  आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है.  इसमें देश और दुनिया से जुड़े कई बड़े फैक्टर सामने आएंगे, जिनमें नए बेस ईयर (2024) के साथ महंगाई के आंकड़े और भारत-अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी नई जानकारियां शामिल हैं.

बाजार के ट्रिगर प्वाइंट  

भारत में निवेशक 12 फरवरी को आने वाले खुदरा महंगाई (रिटेल इंफ्लेशन) के आंकड़ों पर नजर रखेंगे, जो नए बेस ईयर के साथ जारी होंगे. इसके बाद 13 फरवरी को थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) और विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) के आंकड़े आएंगे. इससे महंगाई और देश की बाहरी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगेगा.  विश्लेषकों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील के ढांचे से जुड़ी और जानकारी भी बाजार के लिए अहम रहेगी.विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जिससे कुछ खास शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है.दुनिया भर के निवेशक अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों और हाल ही में गिरावट झेल चुके नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे. भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

Add Zee News as a Preferred Source

 

साथ ही, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत समेत वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएं भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी.मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका-ईरान बातचीत में कोई रुकावट आती है, तो वैश्विक वित्तीय और कमोडिटी बाजारों में तेज उतार-चढ़ाव हो सकता है. इससे अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप और मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद ऐतिहासिक निचले स्तर से उबरकर मजबूत हुआ भारतीय रुपया और विदेशी निवेशकों (एफपीआई) की गतिविधियां आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करेंगी.उन्होंने बताया कि यूनियन बजट 2026 और आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसलों का असर अब बाजार में शामिल हो चुका है. इसके बाद शेयर बाजार एक स्थिर (कंसोलिडेशन) दौर में पहुंच गया है, जहां निवेशकों का ध्यान अब योजनाओं के अमल, पूंजी खर्च और असली खर्च की रफ्तार पर रहेगा. 

विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल बाजार का माहौल सावधानी भरा लेकिन सकारात्मक बना हुआ है. आने वाले समय में बाजार वैश्विक संकेतों, पूंजी के प्रवाह और मिडिल ईस्ट की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर रहेगा.पिछले हफ्ते निफ्टी इंडेक्स में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इस दौरान निफ्टी का उच्चतम स्तर 26,341 और न्यूनतम स्तर 24,679 रहा. हफ्ते के अंत में निफ्टी 25,693.70 पर बंद हुआ और 868 अंकों की मजबूत बढ़त दर्ज की.साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी ने मजबूत तेजी का कैंडलस्टिक बनाया और 20-हफ्ते के ईएमए से ऊपर बंद हुआ.इससे मीडियम टर्म में बाजार का रुझान सकारात्मक दिखता है.चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट आकाश शाह ने बताया कि निफ्टी के लिए 25,800 के बाद 26,000 और 26,200 अहम रेजिस्टेंस लेवल हैं. नीचे की तरफ 25,500 और 25,200 पर सपोर्ट है. अगर निफ्टी 25,100 से नीचे फिसलता है तो गिरावट और तेज हो सकती है.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP