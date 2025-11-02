Advertisement
Share Market Outlook: ट्रेड डील, तिमाही नतीजे...ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार का मूड

भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. तिमाही नतीजे, आईपीओ और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अपटेड से बाजार की चाल प्रभावित होगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 02, 2025, 01:44 PM IST
Share Market: भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है. तिमाही नतीजे, आईपीओ और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अपटेड से बाजार की चाल प्रभावित होगी. अगले हफ्ते भारती एयरटेल, टाइटन, अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पेटीएम, एसबीआई, ब्रिटानिया, ल्यूपिन, बजाज ऑटो और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों की ओर से नतीजे जारी किए जाएंगे. 

बाजार को ट्रिगर करेंगे ये फैक्टर्स 

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अपटेड भी बाजार के लिए अहम होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत के अंतिम चरण में है. गोयल ने आगे कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही है. इसके अतिरिक्त, अगला हफ्ता प्राथमिक बाजार के लिए काफी अहम होगा. इस दौरान पांच आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं, जिसमें दो मेनबोर्ड और तीन एसएमई सेगमेंट से होंगे.  

विश्लेषकों का कहना है कि कॉर्पोरेट आय, ट्रेड डील और आईपीओ गतिविधियों में तेजी के कारण, निवेशक अगले हफ्ते बाजारों में उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा वैश्विक आर्थिक संकेत और अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर अपडेट भी निवेशकों की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.  

भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता मिलाजुला रहा. इस दौरान निफ्टी 0.28 प्रतिशत या 73.05 अंक घटकर 25,722.10 और सेंसेक्स 0.32 प्रतिशत या 273.17 अंक घटकर 83,938.71 पर बंद हुआ. लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप तेजी के साथ बंद हुए.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 594.70 अंक या 1.00 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,825.90 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 127.45 अंक या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,380.80 पर था.  

27 से 31 अक्टूबर के कारोबारी सत्रों में सबसे अधिक निफ्टी पीएसयू बैंक में 4.69 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.निफ्टी मेटल 2.56 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.71 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 1.82 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 1.80 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 1.96 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं, निफ्टी ऑटो 1.10 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.76 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.94 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

