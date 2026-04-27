Share Market: टॉप-10 में से 7 कंपनियों को ₹2.05 लाख करोड़ का झटका, आज संभलेगा बाजार? एशियाई बाजारों में लौटी हरियाली

Stock Market 27 April: शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता कुछ खास नहीं रहा. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और ईरान युद्ध ने भारतीय शेयर बाजार का सेटीमेंट बिगाड़ दिया है. भारतीय शेयर बाजार की टॉप-10-कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन 2.05 लाख करोड़ रुपये तक घट चुकी है. TCS और रिलायंस जैसी कंपनियों को इस गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है. अकेले टीसीएस की वैल्यूएशन 66699 करोड़ रुपये घट गई. छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार का हाल कैसा रहेगा, इसे समझते हैं.

सोमवार को कैसा रहेगा शेयर बाजार

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भारी बिकवाली के साथ बंद हुआ था. सोमवार को ग्लोबल और एशियाई बाजारों से मिल रहे संकेतों को समझे तो आज भारतीय बाजार में तेजी दिख सकती है. ग्लोबल अनिश्चितताओं, ईरान-अमेरिका के बीच फिर से विफल रही बातचीत और तेल के चढ़ते दाम के बीच एशियाई बाजार हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है. GIFT NIFTY 184 अंकों की तेजी के साथ 24,138 पर ट्रेड कर रही है. जापान का प्रमुख इंडेक्स Nikkei 225 683 अंक या 1.45% की तेजी के साथ 60,604 पर ट्रेड कर रहा है.

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साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स में 94.37 अंक का उछाल है. Hang Seng में 46.93 अंकों की तेजी है. Shanghai Composite में 6.41 अंकों की बढ़ता है. अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो Dow Jones Futures 40 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ. जबकि S&P500 56.65 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, नैस्डैक कम्पोजिट 398.09 अंक चढ़कर 24,836.60 के लेवल पर बंद हुआ. ग्लोबल बाजार, एशियाई बाजार के संकेतों को समझे तो आज बाजार हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत कर सकता है.