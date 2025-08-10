Share Market: इस हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी में आएगी तेजी या होगी बड़ी गिरावट? ये 5 फैक्टर्स करेंगे पूरा फैसला!
Advertisement
trendingNow12875066
Hindi Newsबिजनेस

Share Market: इस हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी में आएगी तेजी या होगी बड़ी गिरावट? ये 5 फैक्टर्स करेंगे पूरा फैसला!

शेयर बाजार में इस हफ्ते इन्वेस्टर्स की धड़कनें तेज रहने वाली हैं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी की दिशा तय करने वाले कई बड़े फैक्टर्स मैदान में हैं. आइए उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करें.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: इस हफ्ते सेंसेक्स-निफ्टी में आएगी तेजी या होगी बड़ी गिरावट? ये 5 फैक्टर्स करेंगे पूरा फैसला!

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगका कारोबारी हफ्ता किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं होगा. यहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट और क्लाइमेक्स तक सस्पेंस बरकरार रहेगा. इन्वेस्टर्स की नजर इस हफ्ते कई बड़े घरेलू और ग्लोबल संकेतों पर होगी, जो सेंसेक्स और निफ्टी की चाल को पूरी तरह बदल सकते हैं. ऐसे में सवाल यही है क्या इस हफ्ते तेजी का बिगुल बजेगा या फिर गिरावट का तूफान आएगा? ये 5 चीजों पर निर्भर करेंगा.

1. जुलाई CPI महंगाई आंकड़े
भारत सरकार 12 अगस्त को खुदरा महंगाई (CPI) के आंकड़े जारी करेगी. महंगाई का स्तर ब्याज दरों और उपभोक्ता मांग को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए बाजार इस डेटा पर पैनी नजर रखेगा. उम्मीद से ज्यादा महंगाई आई तो ब्याज दरों में बदलाव की अटकलें बढ़ सकती हैं और बाजार पर दबाव आ सकता है.

2. तिमाही नतीजों की बौछार
इस हफ्ते कई दिग्गज कंपनियों के Q1FY26 नतीजे आने वाले हैं, जिनमें एस्ट्रल, बजाज कंज्यूमर केयर, बाटा इंडिया, बीईएमएल, सेलो, डॉलर इंडस्ट्रीज, एबॉट इंडिया, बजाज हिंदुस्तान शुगर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मिंडा कॉरपोरेशन, एमआरएफ, एनएसडीएल, एनएमडीसी, ओएनजीसी और डीबी रियल्टी शामिल हैं. इन नतीजों के बाद सेक्टर-विशेष में तेज हलचल देखने को मिलेगी.

3. ग्लोबल स्ट्रेटेजी का असर
15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है. यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अहम हो सकती है. हालांकि भारतीय बाजार इस दिन बंद रहेंगे, लेकिन इसका असर 18 अगस्त के सप्ताह में दिख सकता है.

4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस
एक्सपर्ट्स के अनुसार, निफ्टी ने 24,500 का अहम सपोर्ट तोड़ दिया है. अगला सपोर्ट 24,000 पर है, जहां से उछाल आ सकता है. अगर यह स्तर भी टूटता है, तो 23,880 तक गिरावट संभव है. तेजी की स्थिति में 24,600 पर रुकावट बनी रहेगी.

5. पिछले हफ्ते का ट्रेंड और इन्वेस्टर्स का मूड
बीते हफ्ते निफ्टी 202 अंक टूटकर 24,363 पर और सेंसेक्स 742 अंक गिरकर 79,857 पर बंद हुआ. फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि ऑटो, सरकारी बैंक और मेटल सेक्टर में मजबूती रही. कमजोर ग्लोबल संकेत, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और एफआईआई की बिकवाली ने इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाया है.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
;