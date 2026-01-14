Share Market: लगातार गिरने के बाद आज अमेरिका से आई खबर से संभला बाजार, मेटल और एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी

Advertisement
बीते छह कारोबारी दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी थी, लेकिन अमेरिका से ट्रेड डील पर आई खबर ने बाजार को फिर से हरे रंग से रंग दिया है. भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 14, 2026, 02:02 PM IST
Share market: बीते छह कारोबारी दिनों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी थी, लेकिन अमेरिका से ट्रेड डील पर आई खबर ने बाजार को फिर से हरे रंग से रंग दिया है. भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. शुरुआती कारोबार में सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 68.79 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,558.90 और निफ्टी 39.15 अंक या 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,694.20 पर था.  

मेटल शेयरों का जोश हाई 

बाजार में तेजी भरने का काम मेटल और एनर्जी स्टॉक्स कर रहे हैं. शुरुआती कारोबार में निफ्टी मेटल 0.65 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.54 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.51 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.38 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.36 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ हरे निशान में थे।.  दूसरी तरफ निफ्टी रियल्टी 0.50 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.33 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.17 प्रतिशत, निफ्टी कंज्प्शन 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ लाल निशान में थे.  

आज के टॉप गेनर्स  

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एनटीपीसी, बीईएल, इन्फोसिस, एमएंडएम, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, टाइटन और आईटीसी गेनर्स थे. टीसीएस, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और एचयूएल लूजर्स थे. 

ग्लोबल मार्केट में तेजी 

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे. अमेरिकी बाजार मंगलवार को लाल निशान में बंद हुए थे. मेटल में तेजी का फायदा कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

