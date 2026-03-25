Advertisement
trendingNow13153066
Hindi Newsबिजनेससेंसेक्‍स 900 और न‍िफ्टी में 300 अंक उछला; न‍िवेशकों ने म‍िनटों में कमाएं 7 लाख करोड़

सेंसेक्‍स 900 और न‍िफ्टी में 300 अंक उछला; न‍िवेशकों ने म‍िनटों में कमाएं 7 लाख करोड़

Sensex and Nifty: शेयर बाजार में तेजी का स‍िलस‍िला बुधवार को लगातार दूसरे द‍िन जारी रहा. सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में आई र‍िकॉर्ड बढ़त से बुधवार सुबह कुछ ही मि‍नट में न‍िवेशकों ने 7 लाख करोड़ रुपये कमा ल‍िये.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेंसेक्‍स 900 और न‍िफ्टी में 300 अंक उछला; न‍िवेशकों ने म‍िनटों में कमाएं 7 लाख करोड़

Share Market Update: शेयर बाजार के प‍िछले द‍िनों न‍िचले लेवल तक जाने के बाद अब सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में अब तेजी द‍िखाई दे रही है. बुधवार को बाजार में लगातार दूसरे द‍िन तेजी देखने को म‍िली. सुबह करीब 9.30 बजे सेंसेक्‍स में 900 अंक और न‍िफ्टी में 300 अंक से ज्‍यादा की तेजी देखी गई. शेयर बाजार में आए इस उछाल से निवेशकों की संपत्ति में 7 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो गया. बीएसई पर लिस्टेड कंपन‍ियों का मार्केट कैप बढ़कर 423 लाख करोड़ से 430 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया.

एक द‍िन पहले मंगलवार को शेयर बाजार 2 प्रत‍िशत की शानदार तेजी के साथ बंद हुआ था. बुधवार को भी पॉज‍िट‍िव ग्लोबल संकेत और म‍िड‍िल ईस्‍ट में शांत‍ि की उम्मीद से बाजार में तेजी देखी गई थी. आइए जानते हैं शेयर बाजार में तेजी का कारण-

शेयर बाजार में तेजी के कारण

म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग खत्म होने की उम्मीद

अमेरिका और ईरान के बीच पॉज‍िट‍िव बातचीत की खबरों से बाजार के न‍िवेशक खुश हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच सहमत‍ि को लेकर कुछ अहम प्‍वाइंट हैं. उन्होंने ईरान की एनर्जी फैस‍िल‍िटी पर अमेरिकी हमलों को पांच द‍िन के ल‍िए होल्‍ड कर द‍िया है. इसके बाद कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जगी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्‍लोबल मार्केट से सकारात्मक संकेत

एशियाई मार्केट में मजबूती ने इंड‍ियन शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को और बेहतर बनाया है. इसके बाद जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 3 प्रतिशत तक उछल गया, जबकि चीन का शंघाई कम्‍पोज‍िट 1 प्रतिशत ऊपर रहा. अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की खबरों ने एशिया में भी खुशी दी है. ज‍िससे न‍िवेशकों के बीच पॉज‍िट‍िव लहर बनी है.

क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट

शेयर बाजार में तेजी का कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत में ग‍िरावट को भी माना जा रहा है. ब्रेंट क्रूड 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 93.45 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. मि‍ड‍िल ईस्‍ट में तनाव कम होने की खबरों से तेल की कीमत में भी राहत म‍िली है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 80-90 प्रतिशत तेल इम्‍पोर्ट करता है.

छोटी अवधि की बिकवाली का असर

हाल‍िया गिरावट के बाद कई ट्रेडर्स ने अपनी छोटी पोजीशन को बंद कर द‍िया है. इससे बाजार में खरीदारी बढ़ गई है. प‍िछले द‍िनों शेयर बाजार में बिकवाली हावी रहने से सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब खरीदारी बढ़ने से शेयर बाजार चढ़ रहा है.

निवेशकों का भरोसा लौटा

कमजोर डॉलर और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद ने बाजार को सपोर्ट क‍िया है. अगर जंग रोकने के ल‍िए अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमत‍ि बन जाती है तो आने वाले समय में अमेर‍िका की तरफ से ब्‍याज दर में कटौती की जा सकती है. ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद ने भी न‍िवेशकों में जान भर दी है. यद‍ि शांति वार्ता सफल रही तो बाजार में आने वाले समय में और तेजी आ सकती है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Jay Jagganath
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
BJP news
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
LIVE: जब तक मोदी हैं पीएम, तब तक नहीं जाऊंगा इंडिया- जाकिर नाईक
West Bengal Election 2026
LIVE: जब तक मोदी हैं पीएम, तब तक नहीं जाऊंगा इंडिया- जाकिर नाईक
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
sonia gandhi
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
Uniform Civil Code
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप