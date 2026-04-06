Stock Market on 6th April: इजरायल और ईरान युद्ध के बीच दुन‍ियाभर के शेयर बाजार प‍िछले कई हफ्तों से भारी उठा-पटक से गुजर रहे हैं. एश‍ियाई बाजार में तेजी के बीच आज हफ्ते के पहले कारोबारी द‍िन भारतीय शेयर बाजार करीब 150 अंक की तेजी के साथ खुला. हालांक‍ि, बाजार के खुलते ही शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी गई. शुरुआती दो म‍िनट में सेंसेक्‍स 100 अंक के करीब टूट गया. ग‍िरावट का यह स‍िलस‍िला जारी रहा और सुबह करीब 9.20 बजे सेंसेक्‍स 300 अंक टूट गया. इसी तरह न‍िफ्टी सूचकांक 25 अंक की ग‍िरावट देखी गई और यह 22,687 अंक पर ट्रेंड कर रहा है. एचडीएफसी बैंक के शेयर में सोमवार को तेजी देखी जा रही है.

ईरान ने दुन‍ियाभर को अपनी ताकत द‍िखने के ल‍िए होर्मुज को बंद कर रखा है. इस अहम समुद्री मार्ग को खोलने के ल‍िये ट्रंप की तरफ से ईरान को तबाह करने की चेतावनी दी गई है. इन बयानों से ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है. यूएस मार्केट के सूचकांक S&P 500 और नैस्‍डैक में कारोबार बंद है. 3 अप्रैल को बंद हुए कारोबारी सत्र में दोनों ही सूचकांक हरे न‍िशान के साथ बंद हुए थे. इसके अलावा डाउ जोन्‍स फ्यूचर में भी आज तेजी देखी जा रही है.

ग‍िफ्ट न‍िफ्टी में ग‍िरावट के बाद आई र‍िकवरी

दूसरी तरफ, एश‍ियाई मार्केट में तेजी देखी जा रही है. जापान के न‍िक्‍केई और साउथ कोर‍िया के कोस्‍पी को भी सोमवार सुबह तेजी के साथ कारोबार करते देखा गया. ग‍िफ्ट न‍िफ्टी में 140 अंक की गिरावट के बाद र‍िकवरी देखी जा रही है. दूसरी तरफ स्‍टॉक मार्केट का ध्‍यान आज से शुरू होने वाली आरबीआई (RBI) की एमपीसी पर भी रहेगा. जानकारों का कहना है क‍ि र‍िजर्व बैंक रेपो रेट को पुरानी दर पर ही बरकरार रख सकता है. इन सबके बीच यह देखने वाली बात होगी की ट्रंप की धमकियों का बाजार पर कितना असर होगा? बाजार में तेजी आएगी या फ‍िर ग‍िरावट का रुख देखने को म‍िलेगा?

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शेयर बाजार में सतर्क शुरुआत का रुख

ग्लोबल और एशियाई मार्केट से म‍िल रहे म‍िले-जुले संकेतों के बाद आज भारतीय शेयर बाजार सतर्क शुरुआत कर सकता है. ऐसे में बाजार में शुरुआती ग‍िरावट देखने को म‍िल सकती है. पिछले कारोबारी सत्र (2 अप्रैल) में निफ्टी 22,713.10 पर बंद हुआ था. गिफ्ट निफ्टी 22,620-22,640 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 0.3-0.5 प्रतिशत की हल्की गिरावट का संकेत दे रहा है. प‍िछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 73,319 के लेवल पर बंद हुआ था. जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल के ऊंचे दाम और विदेशी निवेशकों की ब‍िकवाली के दबाव में बाजार के लाल न‍िशान के साथ कारोबार करने की उम्‍मीद है.

ट्रंप प्रशासन की तरफ से ईरान पर की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है. इससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.