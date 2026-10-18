/कल से शुरू होने वाला हफ्ता बाजार के लिए होगा खास, इन फैक्टर पर निर्भर करेगी बाजार की चाल

Stock Market Update: 19 सितंबर से शुरू होने वाला कारोबारी हफ्ता शेयर बाजार के लिए अहम होने वाला है. फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही के नतीजों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की तरफ से निवेश को लेकर रुख, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑलय की कीमत बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. निवेशकों की तरफ से यह आकलन किया जाएगा कि हालिया मजबूत तेजी के बाद बाजार अपनी गति को बरकरार रख पाता है या नहीं. बीते हफ्ते निफ्टी 50 में 2.77 प्रतिशत और सेंसेक्स में 3.11 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
शेयर बाजार में आई तेजी को आईटी (IT) शेयरों में नई खरीदारी, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड के दबाव में कमी और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की लगातार खरीदारी का सपोर्ट मिला. दोनों प्रमुख सूचकांकों ने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की. इससे हालिया करेक्शन के बाद बाजार में रिकवरी की उम्मीदें और मजबूत हुईं. सेंसेक्स 413.66 अंक बढ़कर 74,729.27 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 148.80 अंक की तेजी आई और यह 23,146.15 के लेवल पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते दौरान सेंसेक्स में 2,256.94 अंक और निफ्टी में 625.7 अंक की बढ़त दर्ज की गई.
शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों की नजर सितंबर तिमाही के नतीजों पर रहेगी. निवेशक यह देखेंगे कि हालिया तेजी केवल आईटी शेयरों तक सीमित रहती है या अन्य सेक्टरों में भी फैलती है. बैंकिंग, उपभोक्ता और औद्योगिक कंपनियों के नतीजों तथा प्रबंधन की टिप्पणियों पर विशेष नजर रहेगी, ताकि राजस्व वृद्धि, मार्जिन में सुधार और मांग की स्थिति का आकलन किया जा सके. आने वाली तिमाहियों के लिए कंपनियों द्वारा जारी मार्गदर्शन (गाइडेंस) भी निवेशकों की धारणा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मजबूत नतीजे और सकारात्मक कारोबारी संकेत बाजार को समर्थन दे सकते हैं, जबकि कमजोर प्रदर्शन या सतर्क रुख आगे की तेजी को सीमित कर सकता है.
बाजार की दिशा तय करने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का रुख भी अहम रहेगा. हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कुछ कमी आई है, लेकिन यदि यह सिलसिला जारी रहा तो बाजार पर दबाव बन सकता है. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की लगातार खरीदारी बाजार को सहारा दे सकती है. वैश्विक बॉन्ड यील्ड और मौद्रिक नीति को लेकर उम्मीदें भी निवेशकों के फोकस में रहेंगी. यदि बॉन्ड यील्ड में फिर से तेजी आती है तो इक्विटी बाजार के मूल्यांकन पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे में फिक्स्ड इनकम निवेश अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाते हैं. इसके विपरीत, यील्ड में नरमी जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ा सकती है और शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है.
कच्चे तेल की कीमतें और भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी अगले सप्ताह महत्वपूर्ण रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भारत के आयात बिल को बढ़ा सकती है, महंगाई पर दबाव डाल सकती है और कंपनियों के मार्जिन को प्रभावित कर सकती है. वहीं, किसी भी भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा सकती है.