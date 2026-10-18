Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /कल से शुरू होने वाला हफ्ता बाजार के लिए होगा खास, इन फैक्टर पर निर्भर करेगी बाजार की चाल

कल से शुरू होने वाला हफ्ता बाजार के लिए होगा खास, इन फैक्टर पर निर्भर करेगी बाजार की चाल

16 अक्टूबर को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते के दौरान शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखी गई. अब सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में फोकस इस बात पर रहेगा कि आईटी कंपनियों के शेयर में आई तेजी बरकरार रहेगी या किसी और सेक्टर के शेयर भी चमकेंगे?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 18, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 03:05 PM IST
कल से शुरू होने वाला हफ्ता बाजार के लिए होगा खास, इन फैक्टर पर निर्भर करेगी बाजार की चाल

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुनीर के गुर्गों का 'व्हाइट आतंक': PoK में फिर लगे टेरर कैंप, LoC पर 2 आतंकी ढेर
2
3
4
5