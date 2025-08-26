Share Market: 800 अंक गिरा सेंसेक्स, निवेशकों के 5 लाख करोड़ चुटकियों में साफ! मार्केट में गिरावट की ये रही 5 बड़ी वजहें

मंगलवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा. शुरुआती घंटों में मजबूती के साथ खुले बाजार ने अचानक ऐसी करवट ली कि सेंसेक्स एक झटके में 800 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी भी 24,750 के नीचे फिसल गया.
इन्वेस्टर्स के लिए ये झटका अचानक नहीं आया, बल्कि कई अहम कारण इसके पीछे रहे. आइए जानते हैं वो 5 बड़ी वजहें, जिन्होंने आज बाजार को हिला कर रख दिया.
1. ट्रंप टैरिफ का डर
भारतीय शेयर बाजार पर सबसे बड़ा असर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े फैसलों का पड़ा. उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका भारत पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को हटाएगा या राहत देगा, लेकिन सोमवार को जारी नोटिस ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत पर ये कदम रूस को दबाव में लाने और उसे बातचीत की टेबल पर लाने के लिए उठाया गया है. इससे भारतीय निर्यात महंगा हो सकता है और कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. नतीजा- इन्वेस्टर्स ने घबराकर बिकवाली शुरू कर दी.
2. हाई वैल्यूएशन का दबाव
भारतीय बाजार काफी समय से हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है. कोटक सिक्योरिटीज के श्रिकांत चौहान के मुताबिक, हम अभी FY27 की कमाई के 19 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, जो महंगा है. कमाई और वैल्यूएशन के बीच असंतुलन इन्वेस्टर्स को खटक रहा है. फेस्टिव सीजन, अच्छे मॉनसून और जीएसटी रेट में सुधार से आने वाले तिमाही में सुधार की उम्मीद है, लेकिन अभी बाजार ने बहुत से फैक्टर पहले ही डिस्काउंट कर लिए हैं. यही वजह है कि हर तेजी पर इन्वेस्टर मुनाफा वसूली कर रहे हैं.
3. एफआईआई की लगातार बिकवाली
विदेशी निवेशक (FII) भारतीय इक्विटी से लगातार पैसा निकाल रहे हैं. अगस्त में अब तक एफआईआई ने 28,217 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि जुलाई में ये आंकड़ा 47,667 करोड़ रुपये था. दरअसल, स्थिर अमेरिकी डॉलर और अन्य उभरते बाजारों में बेहतर मौके मिलने के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं. हालांकि वे नए आईपीओ और कुछ चुनिंदा सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिकवाली का दबाव बढ़ा रहे हैं.
4. ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत
ग्लोबल मार्केट से भी भारतीय शेयर बाजार को कोई राहत नहीं मिली. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी करीब 1% गिर गए. वहीं, अमेरिकी बाजारों पर भी दबाव रहा क्योंकि ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो गए. इस घटनाक्रम ने इन्वेस्टर्स की धारणा और कमजोर कर दी.
5. टेक्निकल फैक्टर: 25,000 पर अटका निफ्टी
टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी के लिए 25,000 एक बड़ी बाधा बन गया है. कोटक सिक्योरिटीज के चौहान के मुताबिक, “25,000 के ऊपर निकलने पर निफ्टी 25,150-25,200 तक जा सकता है, लेकिन सपोर्ट 24,900-24,850 पर है. इसके नीचे गिरने पर निफ्टी 24,750-24,670 तक फिसल सकता है. सोमवार को निफ्टी 25,033 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, जिससे संकेत मिले कि खरीदार ऊंचे स्तर पर रुचि नहीं दिखा रहे. यही वजह है कि मंगलवार को भारी मुनाफावसूली देखने को मिली.