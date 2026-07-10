Share Market Update Today: ग्‍लोबल लेवल पर बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन ओर आपसी टकराव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार वापसी की है. घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्‍स और निफ्टी आज सुबह से ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. बाजार खुलने से पहले ही ग‍िफ्टी न‍िफ्टी की चाल से आज स्‍टॉक मार्केट में तेजी का इशारा म‍िल रहा था. बाजार में आई चौतरफा तेजी का अहम कारण आईटी सेक्टर के शेयरों में आया उछाल है. दरअसल, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) के जून तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं. इसके बाद बाजार का मूड पूरी तरह बदल गया है. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बने तनाव के बावजूद क्रूड की कीमत में आई नरमी ने भी निवेशकों को सेंटिमेंट बदला है.