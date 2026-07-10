Share Market Update Today: ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन ओर आपसी टकराव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार वापसी की है. घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह से ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. बाजार खुलने से पहले ही गिफ्टी निफ्टी की चाल से आज स्टॉक मार्केट में तेजी का इशारा मिल रहा था. बाजार में आई चौतरफा तेजी का अहम कारण आईटी सेक्टर के शेयरों में आया उछाल है. दरअसल, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) के जून तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं. इसके बाद बाजार का मूड पूरी तरह बदल गया है. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बने तनाव के बावजूद क्रूड की कीमत में आई नरमी ने भी निवेशकों को सेंटिमेंट बदला है.
कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली. कारोबारी सत्र के दौरान यह कुछ ही देर में 800 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ 77,588 अंक पर पहुंच गया. दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 (Nifty 50) सूचकांक भी 250 अंक चढ़कर 24,213 अंक पर ट्रेंड करते देखा गया. खरीदारों के बढ़ते भरोसे के दम पर सेंसेक्स की तेजी 800 अंक के पार निकल गई, जिससे निवेशकों को बीते सत्र में हुए नुकसान से बड़ी राहत मिली है.
बाजार में आई रिकवरी में आईटी शेयरों का अहम योगदान रहा. टीसीएस ने कल ही शानदार तिमाही नतीजों के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अर्निंग सीजन की शुरुआत की है. कंपनी के नतीजे जानकारों के अनुमान से काफी बेहतर रहे. इस प्रदर्शन के दम पर निफ्टी आईटी इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी से ज्यादा उछल गया. बड़ी आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर सबसे आगे रहा और इसमें 3.64 फीसदी की तेजी देखी गई. टीसीएस का शेयर 3.48 फीसदी, एचसीएल टेक में 3.43 फीसदी और इंफोसिस में 3.42 फीसदी का उछाल आया.
टीसीएस (TCS) ने जून तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू करीब 14 फीसदी बढ़कर 72,275 करोड़ रुपये रहा. कंपनी के बोर्ड ने अपने शेयरहोल्डर्स के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. सबसे अहम यह रहा कि कंपनी ने इस तिमाही में 9.5 अरब डॉलर की मजबूत ऑर्डर बुक हासिल की है, जिसमें एआई (AI) से जुड़ी कई बड़ी डील्स शामिल हैं.
ग्लोबल लेवल पर छाई अनिश्चितता के बीच टीसीएस ने इस तिमाही में 9,279 नए कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ा है. यह पिछले एक साल से भी ज्यादा समय के दौरान किसी एक तिमाही में की गई सबसे बड़ी भर्ती है. इस कदम से यह साफ है कि कंपनी को आने वाले समय में काम की मांग को लेकर पूरा भरोसा है. कंपनी के सीईओ के. कृतिवासन आने वाले समय को लेकर पॉजिटिव रहे. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइंसेज से जुड़े ग्लोबल क्लाइंट्स तकनीक पर अपना खर्च बढ़ाएंगे.
बाजार में आई तेजी का एक और कानण क्रूड ऑयल की कीमत का नियंत्रण में रहना है. अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद तेल की कीमत उस लेवल तक नहीं गईं जिससे निवेशक डरे हुए थे. ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि WTI क्रूड 72 डॉलर के करीब बना हुआ है. हालांकि जियो-पॉलिटिकल टेंशन अभी बनी हुई है लेकिन तेल की कीमतें 80 से 100 डॉलर के उस लेवल को पार नहीं कर पाई जो इंडियन इकोनॉमी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है.