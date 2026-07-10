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Share Market Today: सेंसेक्‍स 800 और न‍िफ्टी 250 अंक उछला, शेयर बाजार में लगातार दूसरे द‍िन तेजी आने का क्‍या है कारण?

Sensex and Nifty Toady: अमेर‍िका और ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का बयान आने के बाद दो द‍िन पहले सेंसेक्‍स 1600 अंक से ज्‍यादा टूट गया था. लेक‍िन अब इसमें प‍िछले दो द‍िन से लगातार तेजी देखी जा रही है. आइए जानते हैं क्‍या है कारण?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:53 AM IST
Share Market Today: सेंसेक्‍स 800 और न‍िफ्टी 250 अंक उछला, शेयर बाजार में लगातार दूसरे द‍िन तेजी आने का क्‍या है कारण?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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