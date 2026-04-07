Share Market Update: अमेरिका और ईरान में जंग के एक बार फिर से तेज होने की आशंका और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है. आज सुबह कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स एक समय 900 रुपये टूट गया.
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US Iran War: तीन दिन से शेयर बाजार में चल रही तेजी के बाद मंगलवार सुबह गिरावट देखी जा रही है. बाजार खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी (Gift Nift) में देखी जा रही गिरावट से शेयर बाजार के लाल निशान के साथ खुलने की उम्मीद की जा रही थी और ऐसा ही हुआ. मिडिल ईस्ट में यूएस-ईरान जंग तेज होने की आशंका से निवेशकों में डर का माहौल है. इससे क्रूड की कीमत में तेजी और शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. मंगलवार सुबह कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स गिरावट के साथ 73,734 अंक पर खुला. खुलने के कुछ ही मिनट बाद सेंसेक्स एक समय 900 प्वाइंट तक टूट गया. निफ्टी सूचकांक को भी 150 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करते देखा गया.
शेयर बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी देखी जा रही है. सुबह करीब 9.40 बजे सेंसेक्स 400 अंक गिरकर और निफ्टी 100 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करते देखे गए. क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए महंगाई और कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है. दूसरी तरफ एशियाई बाजार में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है. अमेरिकी बाजार में खरीदारी का माहौल है और तीनों इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को सख्त चेतावनी दी गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की डेडलाइन आज रात तक है. अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमले तेज किये जा सकते हैं. इससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा. तेल की कीमत अभी 115 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी हुई हैं. तेल की महंगाई से एयरलाइंस, पेंट, केमिकल और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है. निवेशक अब US-ईरान के बीच कोई डील या जंग में कमी आने के संकेत का इंतजार कर रहे हैं.
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