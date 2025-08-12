लुकाछिपी का खेल खेल रहा है शेयर बाजार, उठा पटक के बीच आज चमके ये 5 स्टॉक्स, इन शेयरों ने किया कंगाल

Share Market: शेयर बाजार में उठापटक का दौर जारी है. सोमवार को जिस तरह की तेजी देखने को मिली, मंगलवार को वो रफ्तार बाजार में देखने को नहीं मिल रही. बाजार कभी चढ रहा है तो अगले ही घंटे उतर जा रहा है. कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है. मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में सपाट चार्ज बना हुआ है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.10 प्रतिशत या 80 अंक बढ़कर 80,684 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,612 स्तर पर पहुंच गया.

आज इन पांच शेयरों में तेजी

आज निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर रहा, उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में टाटा स्टील और टीसीएस का नाम रहा. वहीं सेंसेक्स पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में टाइटन, टेक महिंद्रा के नाम शामिल रहे. ऑटो और फार्मा शेयर्स ने गेन किया.

आज के टॉप लूजर्स शेयर

डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज 0.91 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा, उसके बाद लूजर्स की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा.

बाजार में उटापटक की वजह

एशिया-प्रशांत बाजार हरे निशान में रहे, क्योंकि अमेरिका-चीन व्यापार के रातोंरात युद्धविराम विस्तार ने निवेशकों के सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया. अमेरिका और चीन ने सोमवार को अपने व्यापार युद्धविराम को 10 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया. अमेरिका ने पहले चीनी वस्तुओं पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी शिपमेंट पर 125 प्रतिशत शुल्क लगा दिया. अब दोनों ही शुल्क 10 नवंबर तक स्थगित कर दिए गए हैं.

निवेशक अमेरिका-भारत व्यापार समझौते, तिमाही आय परिणामों, टैरिफ संबंधी बयानबाजी और आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर करीबी नजर रख रहे हैं.



विदेशी निवेशक निकाल रहे पैसा

सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1,202.65 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 5,972.36 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार रहे. आईएएनएस