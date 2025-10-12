बोर्ड रूम विवाद के बावजूद टाटा की कंपनी का जलवा बरकरार, दीवाली से पहले सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों पर दौलत की बरसात , ₹1,94,148.73 करोड़ की कमाई

Share Market Top 10 Companies: शेयर बाजार में बीता हफ्ते कंपनियों पर खूब धनवर्षा हुई. दीवाली से पहले कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ा उछाल देखने को मिला. सबसे ज्यादा चर्चा टाटा समूह की रही. टाटा ट्रस्ट के बोर्डरूम विवाद की वजह के आंतरिक कलह में सरकार को दखल देना पड़ा. आंतरिक विवाद के बावजूद टाटा की कंपनी ने खूब पैसे कमाए. सेंसेक्स की शीर्ष कंपनियों की मार्केट वैल्यू में जोरदार उछाल आया, जिसमें टाटा की आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने सबसे ज्यादा कमाई की .

TCS टॉप पर, लिस्ट में ये 10 नाम

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के चलते शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के मूल्यांकन में 1,94,148.73 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है. बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। इस दौरान निफ्टी 1.57 प्रतिशत या 391.10 अंक बढ़कर 25,285.35 पर और सेंसेक्स 1.59 प्रतिशत या 1,293.65 अंक बढ़कर 82,500.82 पर बंद हुआ. जिन कंपनियों के मूल्यांकन में इजाफा हुआ है, उनमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और भारतीय स्टेट बैंक का नाम शामिल है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार मूल्यांकन 45,678.35 करोड़ रुपए बढ़कर 10,95,701.62 करोड़ रुपए हो गया है.

इन कंपनियों ने भी मोटी कमाई

इन्फोसिस के मूल्यांकन में 28,125.29 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है, जिससे बाजार मूल्यांकन 6,29,080.22 करोड़ रुपए हो गया. एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 25,135.62 करोड़ रुपए बढ़कर 15,07,025.19 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि भारती एयरटेल का मूल्यांकन 25,089.27 करोड़ रुपए बढ़कर 11,05,980.35 करोड़ रुपए हो गया. बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 21,187.56 करोड़ रुपए बढ़कर 6,36,995.74 करोड़ रुपए हो गया.

SBI का जलवा बरकारर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का बाजार मूल्यांकन 12,645.94 करोड़ रुपए बढ़कर 8,12,986.64 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 11,251.62 करोड़ रुपए बढ़कर 9,86,367.47 करोड़ रुपए हो गया. दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मूल्यांकन में गिरावट देखी गई. एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 4,648.88 करोड़ रुपए घटकर 5,67,858.29 करोड़ रुपए हो गया, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 3,571.37 करोड़ रुपए घटकर 5,94,235.13 करोड़ रुपए हो गया. भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है.दूसरी तिमाही के नतीजे, महंगाई के आंकड़े और ट्रंप टैरिफ से बाजार की चाल निर्धारित होगी. आईएएनएस