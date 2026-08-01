Stock Market Trading Timing: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेड‍िंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, शेयर बाजार के ट्रेड‍िंग टाइम‍िंग को लेकर बदालव होने जा रहा है. स‍िक्‍योर‍िटी एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंड‍िया (SEBI) और नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज (NSE) मिलकर फ्यूचर एंड ऑप्‍शन (F&O) कैटेगरी में शाम‍िल शेयरों के ल‍िए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस कदम से शेयर मार्केट में क्‍लोज‍िंग प्राइस तय करने का पुराना स‍िस्‍टम बदल जाएगा. लॉन्‍ग टर्म न‍िवेशकों पर इसका क‍िसी तरह का असर नहीं होगा. लेकिन F&O ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, इंस्‍टीट्यूशन इन्‍वेस्‍टर्स और पैसिव फंड्स के लिए यह अहम साबित होगा.