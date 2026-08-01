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Stock Market: शेयर बाजार के ट्रेड‍िंग टाइम में बदलाव, न‍िवेशकों के ल‍िए जानना जरूरी; 3 तारीख से लागू होगा न‍ियम

Share Market Update: शेयर बाजार में न‍िवेश करने वाले इन्‍वेस्‍टर्स के ल‍िए यह जानना जरूरी है क‍ि सेबी और NSE फ्यूचर एंड ऑप्‍शन कैटेगरी के ल‍िए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं. इससे बाजार की टाइम‍िंग भी बदल जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:10 PM IST
Stock Market: शेयर बाजार के ट्रेड‍िंग टाइम में बदलाव, न‍िवेशकों के ल‍िए जानना जरूरी; 3 तारीख से लागू होगा न‍ियम
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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