Stock Market Trading Timing: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, शेयर बाजार के ट्रेडिंग टाइमिंग को लेकर बदालव होने जा रहा है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मिलकर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) कैटेगरी में शामिल शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस कदम से शेयर मार्केट में क्लोजिंग प्राइस तय करने का पुराना सिस्टम बदल जाएगा. लॉन्ग टर्म निवेशकों पर इसका किसी तरह का असर नहीं होगा. लेकिन F&O ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और पैसिव फंड्स के लिए यह अहम साबित होगा.
नए नियम का सबसे बड़ा असर यह होगा कि शेयर बाजार के बंद होने का समय एक नहीं रहेगा. नॉन F&O शेयर्स के लिए नॉर्मल ट्रेडिंग पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, F&O वाले शेयर्स के कैशन मार्केट में लगातार ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे तक ही होगी. इसके बाद 3:35 बजे तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलेगा. इसके अलावा, स्टॉक और इंडेक्स F&O में ट्रेडिंग का टाइम बढ़ाकर दोपहर 3:40 बजे तक कर दिया गया है. अंत में पोस्ट-क्लोज सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच होगा.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए बिजनेस का टाइम 10 मिनट बढ़ा दिया. इस सेक्शन में निवेशक दोपहर 3:30 बजे की बजाय 3:40 बजे तक ट्रेड कर सकेंगे. कारोबार के टाइम में 10 मिनट की बढ़ोतरी इसलिए की गई है ताकि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का सामंजस्य कैश मार्केट में शुरू की गई नई नीलामी बेस्ड क्लोजिंग प्रोसेस के साथ बैठाया जा सकेगा. इससे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकेंगे.
ऐसे शेयर जो F&O सेगमेंट का हिस्सा हैं, उनमें नॉर्मल लगातार ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे रुक जाएगी. ये शेयर 3:30 बजे तक लगातार ट्रेड होने के बजाय सीधे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में चले जाएंगे. इस स्पेशल सेशन में सभी ऑर्डर्स को इकट्ठा किया जाएगा और उनका मिलान करके एक फाइनल क्लोजिंग प्राइस तय किया जाएगा. ऐसे शेयर F&O सेगमेंट में शामिल नहीं हैं, उनके लिए कैश मार्केट में हमेशा की तरह 3:30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग जारी रहेगी.
नया ऑक्शन प्रोसेस पूरी तरह से टाइमली काम करेगा. दोपहर 3:15 से 3:20 बजे के बीच मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग से ऑक्शन सेशन में ट्रांसफर होगा और रेफरेंस प्राइस की कैलकुलेशन होगी. इसके बाद 3:20 से 3:25 बजे तक मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स दर्ज किये जा सकेंगे. 3:25 से 3:30 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर्स ही माने जाएंगे और इस दौरान मार्केट ऑर्डर्स में किसी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी. 3:28 से 3:30 बजे के बीच रैंडम ऑर्डर एंट्री बंद होगी. वहीं, 3:30 से 3:35 बजे के बीच ऑर्डर्स की मैचिंग करके क्लोजिंग प्राइस खोजा जाएगा.