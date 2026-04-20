Share Market : शेयर बाजार में बदला ट्रेंड! उठा-पटक में निवेशकों को ₹19,285.49 करोड़ का नुकसान

Share Market : सोमवार को भारतीय शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ. दिनभर सेंसेक्स और निफ्टी में हलचल देखने को मिली, लेकिन आखिर में दोनों प्रमुख इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं. कारोबार समाप्त होने पर BSE सेंसेक्स 26.7 अंक यानी 0.03 फीसदी की हल्की तेजी के साथ 78,520.30 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, NSE निफ्टी 11.30 अंक यानी 0.05 फीसदी चढ़कर 24,364.85 पर बंद हुआ. हालांकि मुख्य इंडेक्स में हल्की तेजी रही, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मुनाफावसूली देखने को मिली. इसके चलते बाजार में दबाव बना रहा और निवेशकों की कुल संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई.

SBI, ICICI बैंक, JSW स्टील, एमएंडएम और NTPC में तेजी ने प्रमुख इंडेक्स को सहारा दिया, जबकि व्यापक बाजार कमजोर रहे. मिडकैप इंडेक्स 107 अंक गिरकर 59,791 पर बंद हुआ है.

₹19,285.49 करोड़ की कमी

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एक कारोबारी दिन पहले यानी 17 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹4,65,64,461.51 करोड़ था, जो सोमवार 20 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने तक घटकर ₹4,65,45,176.02 करोड़ रह गया यानी निवेशकों की पूंजी में ₹19,285.49 करोड़ की कमी आई है.

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घरेलू बाजार पर वैश्विक संकेतों का असर

वैश्विक संकेतों का असर भी घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दिया. अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले निवेशकों में सतर्कता रही. इसी बीच खबर सामने आई कि अमेरिका ने एक ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया है. वहीं, होर्मुज को लेकर भी तनाव बना हुआ है. अमेरिका का कहना है कि नाकाबंदी जारी है, जबकि ईरान का दावा है कि होर्मुज उसके नियंत्रण में है. जियो-पॉलिटिकल और वैश्विक अनिश्चितता का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा, जिसके कारण दिनभर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा. आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, विदेशी निवेशकों की चाल और कॉरपोरेट नतीजे बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.