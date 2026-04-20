Share Market Update: अमेर‍िका और ईरान में फ‍िर से टेंशन बढ़ने के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. ग्‍लोबल मार्केट के म‍िले-जुले रुख के बीच सोमवार सुबह से ही ग‍िफ्ट न‍िफ्टी हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा था. लेक‍िन बाद में इसमें ग‍िरावट देखी गई. इसका असर यह हुआ क‍ि स्‍टॉक मार्केट में सेंसेक्‍स करीब 150 अंक और न‍िफ्टी 30 अंक चढ़कर खुला. कारोबारी सत्र के दौरान बाद में सेंसेक्‍स 250 अंक तक चढ़ गया. शेयर बाजार में यह तेजी एफआईआई का न‍िवेश बढ़ने और एचडीएफसी व आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजों के बाद देखी जा रही है. कारोबारी सत्र के दौरान न‍िफ्टी नेक्‍स्‍ट को छोड़कर बाकी सूचकांक में तेजी देखी जा रही है.

अमेर‍िका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से ईरान ने क‍िनारा कर ल‍िया है. इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है. सीजफायर के बावजूद यूएस और ईरान का तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा. क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. ग्‍लोबल मार्केट में म‍िला-जुला रुख है. सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे Gift Nifty में 250 अंक की तेजी देखी जा रही थी, जो 8 बजे करीब ग‍िरकर 50 अंक की रह गई. मार्केट गुरु अन‍िल स‍िंघवी का कहना है क‍ि घरेलू बाजार में एफआईआई (FII) का न‍िवेश बाजार में आना शुरू हो गया है. दूसरी तरफ त‍िमाही नतीजों में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के पर‍िणाम से बाजार को कुछ मजबूती म‍िल सकती है.

सीजफायर आगे बढ़ाने के प्रयास को झटका लगा

इंटरनेशनल हालात की तरफ देखें तो सवा महीने तक अमेर‍िका और ईरान के बीच चली जंग के बाद हुए सीजफायर को आगे बढ़ाने के प्रयास को झटका लगा है. ईरान ने पाकिस्तान में होने जा रही दूसरे दौर की बातचीत से हटने की बात कही है. इससे तनाव फ‍िर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ईरान का कहना है क‍ि अमेर‍िका होर्मुज में नाकाबंदी के साथ ही ज्‍यादा शर्तें लगा रहा है. दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए अध‍िकारी सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे. ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने डील नहीं तो उसके पावर प्लांटों और पुलों को उड़ा दिया जाएगा.

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अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी देखी जा रही

दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बीच बाजार में म‍िला-जुला रुख देखा जा रहा है. सोमवार को Dow Jones Futures 355 अंक की तेजी के साथ 49,090 पर देखा गया. 18 अप्रैल को S&P 500 इंडेक्स 84.78 प्‍वाइंट चढ़कर 7,126.06 अंक पर पहुंच गया. Nasdaq में भी 365.78 अंक की तेजी देखी जा रही है और यह 24,468 अंक पर देखा गया. जापान का निक्केई 594 अंक चढ़कर 59,070 अंक पर ट्रेड करता देखा गया. इसके अलावा साउथ कोर‍िया का KOSPI 6,273.61 अंक पर पहुंच गया. Hang Seng में 234 अंक की तेजी देखी जा रही है.