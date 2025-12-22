Advertisement
trendingNow13049635
Hindi NewsबिजनेसShare Market: सोमवार को शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, लगातार गिरने के बाद सेंसेक्स की ऊंची छलांग

Share Market: सोमवार को शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, लगातार गिरने के बाद सेंसेक्स की ऊंची छलांग

लगातार गिरने के बाद शेयर बाजार में तेजी लौट रही है. सोमवार को शेयर बाजार ने वापसी की. सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही खुलने के साथ चढ़ गए. सेंसेक्स में 556 अंकों का उछाल आया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 22, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: सोमवार को शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, लगातार गिरने के बाद सेंसेक्स की ऊंची छलांग

Stock Market Updates: लगातार गिरने के बाद शेयर बाजार में तेजी लौट रही है. सोमवार को शेयर बाजार ने वापसी की. सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही खुलने के साथ चढ़ गए. सेंसेक्स में 556 अंकों का उछाल आया. ऑयल एंड गैस शेयरों आज के सुपरस्टार रहे.ग्लोबल मार्केट के मिले-जुले संकेतों के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला.  इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा उछलकर 85,145.90 पर खुला, तो वहीं एनएसई निफ्टी भी शानदार तेजी के साथ 26,055.85 लेवल पर खुला.  

शेयर बाजार में लौटी तेजी  

शुरुआती कारोबार में खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 410 अंकों यानी 0.48 प्रतिशत की उछाल के साथ 85,338 स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 144.45 अंकों (0.56 प्रतिशत) की तेजी के साथ 26,115 स्तर पर ट्रेड कर रहा था.  इस बीच निफ्टी से सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए. 

Add Zee News as a Preferred Source

आईटी और मेटल शेयरों ने बाजार को मजबूती दी

शुरुआती कारोबार में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बीईएल, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, सन फार्मा और मारुति सुजुकी के शेयरों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और एम एंड एम के शेयरों में गिरावट देखने को मिली.  सेक्टरवार देखें, तो निफ्टी आईटी में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई. वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी जैसे इंडेक्स में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई.  

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.  शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 पर पहुंच गया. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाजार साल के अंत में एक रैली की ओर बढ़ रहा है.

 रुपये में आई तेज गिरावट और नकदी बाजार में विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की खरीदारी तेजी लाने वाले दो मुख्य कारक हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों कारण एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और इससे बाजार में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है, जो बेंचमार्क इंडेक्स को नए उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है. घरेलू आर्थिक स्थिति जो एकदम सही है और कमाई में बढ़ोतरी की संभावना, इस रैली को सपोर्ट कर सकती है.  हालांकि, उच्च मूल्यांकन से तेजी पर लगाम लगेगी और रैली को नियंत्रण में रखा जा सकेगा. आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना