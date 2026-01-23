Share Market Update: बाजार में भारी गिरावट के बावजूद इन शेयरों में दिखी 8% तक की तेजी, आपके पास हैं ये शेयर्स?

Share Market Top Gainers: दुनिया में ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे समेत अन्य कारणों से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई. शुक्रवार को मार्केट बंद के दौरान Sensex में 769.67 अंकों की बड़ी गिरावट दिखी. यह लाल निशान में 0.94 फीसदी की सुस्ती के साथ 81,537.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. वहीं, Nifty50 में बाजार बंद के दौरान 241.25 अंकों की गिरावट दिखी. यह 0.95 फीसदी की सुस्ती के साथ लाल निशान में 25,048.65 पर कारोबार करते हुए दिखा. बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के बीच पांच ऐसे शेयर रहें, जिनमें 4 फीसदी से लेकर 8 फीसदी तक की तेजी देखी. आइए इस तेजी के बारे में जानते हैं. आप अपने पोर्टफोलियो में भी देखिएगा कि क्या आपके पास ये शेयर्स हैं?

Kitex Garments share में 8 फीसदी से अधिक की तेजी

Kitex Garments share Price में आज 8.10 फीसदी की तेजी दिखी. यह Sensex में शुक्रवार का सबसे अधिक तेजी वाला शेयर रहा. इसके शेयर 8.10 फीसदी की बढ़त के साथ हरे निशान में 163.55 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखें. Kitex Garments share का पिछले 52 हफ्ते का हाई 320.95 रुपये और लो 138.45 रुपये रहा है.

Tanla Platforms Share में 7 फीसदी से अधिक की बढ़त

इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को Tanla Platforms Share में 7.37 फीसदी की तेजी दिखी. ये शेहर हरे निशान में 481.60 रुपये पर बाजार बंद के दौरान कारोबार करते हुए दिखे थे. इस स्टॉक का पिछले 52 हफ्ते का हाई 765.75 रुपये और लो 409.40 रुपये रहा है.

Home First Finance Company के शेयर

सेंसेक्स में तीसरा सबसे बड़ा गेनर Home First Finance Company India Ltd कंपनी के शेयर रहे. Home First Finance Share में शुक्रवार को 5.97 प्रतिशत की तेजी दिखी. ये शेयर, मार्केट बंद के दौरान हरे निशान में 1112.40 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिखे. इस स्टॉक का पिछले 52 हफ्ते का हाई 1518.80 रुपये और लो 838.65 रुपये रहा है.

Bandhan Bank Share में बड़ा उछाल

Sensex में चौथे सबसे बड़े गेनर में Bandhan Bank Share का नाम रहा. शुक्रवार को इस बैंकिंग शेयर में 4.70 फीसदी की तेजी दिखी. Bandhan Bank Share हरे निशान में मार्केट बंद के दौरान 149.35 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिखा. इस शेयर का पिछले 52 हफ्ते का हाई 192.45 रुपये और लो 128.15 रुपये रहा है.

Hindustan Zinc Share में 4.66% की तेजी

शुक्रवार को सेंसेक्स का पांचवा सबसे बड़ा गेनर Hindustan Zinc Share रहा. इस शेयर में 4.66 फीसदी की बढ़त दिखी. ये शेयर हरे निशान में 698.85 रुपये पर कारोबार करते हुए दिखे हैं. Hindustan Zinc Share का पिछले 52 हफ्ते का हाई 709.95 रुपये और लो 378.65 रुपये रहा है. वहीं, आप शेयर बाजार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.