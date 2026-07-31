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ग्‍लोबल मार्केट के रुख से गुलजार हुआ शेयर बाजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी मजबूत

Sensex and Nifty: शेयर बाजार में महीने के आख‍िरी द‍िन तेजी देखी गई. कारोबारी सत्र की शुरुआत में ही सेंसेक्‍स चढ़कर 78000 अंक के पार चला गया. वहीं, न‍िफ्टी सूचकांक में भी 50 से ज्‍यादा अंक की तेजी देखी गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:13 AM IST
ग्‍लोबल मार्केट के रुख से गुलजार हुआ शेयर बाजार, 78000 के पार पहुंचा सेंसेक्स; निफ्टी भी मजबूत
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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