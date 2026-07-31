Share Market Update Today: महीने के आख‍िरी द‍िन घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्‍स चढ़कर 78000 अंक के पार चला गया. न‍िफ्टी सूचकांक में भी तेजी देखी जा रही है और यह 24361 अंक पर खुला. कारोबार की शुरुआत में 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्‍स कल के मुकाबले 70 अंक की तेजी के साथ 77,998 अंक पर खुला. लेक‍िन बाद कुछ ही देर में यह चढ़कर 78,070 अंक पर पहुंच गया. 78000 अंक के पार जाने के बाद शेयर बाजार गूगल पर ट्रेंड करने लगा. शुरुआती कारोबार के दौरान ही सेंसेक्‍स के आधे से ज्‍यादा शेयर हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा तेजी बजाज फाइनेंस के शेयर में देखी जा रही है.