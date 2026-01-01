Share Market: एक ऐसा शेयर, जिसने नए साल के पहले ही दिन लगा दी 9% की बड़ी छलांग; आपके पास है क्या?

Share Price Hike: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक कई शेयरों की खरीदारी तो कई की बिक्री करते हैं. इस बीच आज नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में टेलीकॉम सेक्टर के एक शेयर ने तगड़ी छलांग लगाई है. जी हां, Vodafone Idea Share ने आज 9 फीसदी से अधिक की तेजी दिखाई. पिछले 10 वर्षों में 85 फीसदी से अधिक गिरा यह शेयर आज नए साल यानी 2026 के पहले ही दिन 9 फीसदी की छलांग मार दी है. शेयर में आई इस तेजी से इसके निवेशकों को नए साल के पहले ही दिन खुश होने की वजह भी मिल गई. इस तेजी की एक वजह सरकार के द्वारा बीते दिनों इस कंपनी के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर राहत पैकेज मिलने की भी बात कही जा रही है.

Vodafone Idea Share price में 9% की उछाल

पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में कुछ खास बढ़त हासिल नहीं कर पाई Vodafone Idea कंपनी के शेयर ने आज नए साल के पहले ही दिन तगड़ी बढ़त हासिल की है. जी हां, 1 जनवरी 2026 को Vodafone Idea Share में NSE पर 9.57 फीसदी तक की उछाल दिखी है. यह यहां 11.79 रुपये प्रति शेयर के हाई स्तर पर पहुंच गया. वहीं, BSE पर आज इसमें 11.92 फीसदी तक की तेजी दिखी. बाजार बंद के दौरान Vodafone Idea Share NSE पर 11.63 रुपये (8.09 फसदी की तेजी) के आसपास हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे. वहीं, BSE पर ये शेयर 7.99 फीसदी (बाजार बंद होने के समय) की तेजी के साथ 11.62 पर कारोबार करते हुए दिखें.

V I Share Price History

BSE की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, Vodafone Idea Share History की बात करें तो इसका पिछले 52 हफ्ते का हाई 12.80 रुपये और लो 6.12 रुपये रहा है. पिछले एक महीने में इस शेयर में 0.53 फीसदी की सुस्ती दिखी है. पिछले तीन महीने में इस शेयर में 5 फीसदी से अधिक की तेजी आई है. पिछले एक साल में इस शेयर ने 8.51 फीसदी, दो साल में 17.87 फीसदी, तीन साल में 40.02 फीसदी और पांच साल में 77.96 फीसदी का रिटर्न दिया है.

सरकार ने की थी राहत पैकेज की घोषणा

2025 खत्म होने से कुछ ही दिन पहले सरकार ने Vodafone Idea को लेकर राहत की खबर दी थी. कैबिनेट ने इस टेलीकॉम कंपनी के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दे दी थी. इसके तहत सरकार ने Vodafone Idea के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसके तहत इस कंपनी को 87695 करोड़ रुपये के एजीआर चुकाने के लिए 5 साल का समय मिल गया है.अब उसे ये राशि FY32 से FY41 के बीच चुकाई होगी. सरकार के इस कदम से कर्ज में डूबी कंपनी को तुरंत राहत मिलने की बात कही गई थी. जानकार बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में उछाल की ये खास वजह भी है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.