Advertisement
trendingNow13060740
Hindi NewsबिजनेसShare Market: एक ऐसा शेयर, जिसने नए साल के पहले ही दिन लगा दी 9% की बड़ी छलांग; आपके पास है क्या?

Share Market: एक ऐसा शेयर, जिसने नए साल के पहले ही दिन लगा दी 9% की बड़ी छलांग; आपके पास है क्या?

Share Market News: नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव दिखी. Sensex जहां 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 85,188.60 रुपये पर बंद हुआ वहीं, Nifty50 तेजी के साथ 0.06 फीसदी की उछाल पर 26,146.55 रुपये पर बंद हुआ. इस दौरान एक शेयर में 9 फीसदी की भी तेजी दिखी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: एक ऐसा शेयर, जिसने नए साल के पहले ही दिन लगा दी 9% की बड़ी छलांग; आपके पास है क्या?

Share Price Hike: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. इस दौरान निवेशक कई शेयरों की खरीदारी तो कई की बिक्री करते हैं. इस बीच आज नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में टेलीकॉम सेक्टर के एक शेयर ने तगड़ी छलांग लगाई है. जी हां, Vodafone Idea Share ने आज 9 फीसदी से अधिक की तेजी दिखाई. पिछले 10 वर्षों में 85 फीसदी से अधिक गिरा यह शेयर आज नए साल यानी 2026 के पहले ही दिन 9 फीसदी की छलांग मार दी है. शेयर में आई इस तेजी से इसके निवेशकों को नए साल के पहले ही दिन खुश होने की वजह भी मिल गई. इस तेजी की एक वजह सरकार के द्वारा बीते दिनों इस कंपनी के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर राहत पैकेज मिलने की भी बात कही जा रही है.

Vodafone Idea Share price में 9% की उछाल
पिछले कई महीनों से शेयर बाजार में कुछ खास बढ़त हासिल नहीं कर पाई Vodafone Idea कंपनी के शेयर ने आज नए साल के पहले ही दिन तगड़ी बढ़त हासिल की है. जी हां, 1 जनवरी 2026 को Vodafone Idea Share में NSE पर 9.57 फीसदी तक की उछाल दिखी है. यह यहां 11.79 रुपये प्रति शेयर के हाई स्तर पर पहुंच गया. वहीं, BSE पर आज इसमें 11.92 फीसदी तक की तेजी दिखी. बाजार बंद के दौरान Vodafone Idea Share NSE पर 11.63 रुपये (8.09 फसदी की तेजी) के आसपास हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे. वहीं, BSE पर ये शेयर 7.99 फीसदी (बाजार बंद होने के समय) की तेजी के साथ 11.62 पर कारोबार करते हुए दिखें.  

V I Share Price History
BSE की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, Vodafone Idea Share History की बात करें तो इसका पिछले 52 हफ्ते का हाई 12.80 रुपये और लो 6.12 रुपये रहा है. पिछले एक महीने में इस शेयर में 0.53 फीसदी की सुस्ती दिखी है. पिछले तीन महीने में इस शेयर में 5 फीसदी से अधिक की तेजी आई है. पिछले एक साल में इस शेयर ने 8.51 फीसदी, दो साल में 17.87 फीसदी, तीन साल में 40.02 फीसदी और पांच साल में 77.96 फीसदी का रिटर्न दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें-   आज खुला या बंद है शेयर बाजार, नए साल के पहले दिन बैंकों में होगा कामकाज या 1 जनवरी की छुट्टी ? दूर करें कंफ्यूजन

 

सरकार ने की थी राहत पैकेज की घोषणा
2025 खत्म होने से कुछ ही दिन पहले सरकार ने Vodafone Idea को लेकर राहत की खबर दी थी. कैबिनेट ने इस टेलीकॉम कंपनी के लिए राहत पैकेज की मंजूरी दे दी थी. इसके तहत सरकार ने Vodafone Idea के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसके तहत  इस कंपनी को 87695 करोड़ रुपये के एजीआर चुकाने के लिए 5 साल का समय मिल गया है.अब उसे ये राशि FY32 से FY41 के बीच चुकाई होगी. सरकार के इस कदम से कर्ज में डूबी कंपनी को तुरंत राहत मिलने की बात कही गई थी. जानकार बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में उछाल की ये खास वजह भी है. 

 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

share marketVodafone Idea Share

Trending news

बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?