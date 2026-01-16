Share Market: बड़ा ऐलान, 1 फरवरी रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार; BSE और NSE पर होगी ट्रेडिंग

Advertisement
 Share Market Open On Sunday: 1 फरवरी को शेयर बाजार खुले रहेंगे. बजट वाले दिन रविवार को बाजार सुबह 9 से 3:30 PM तक खुले रहेंगे. बाजार प्री ओपन सेशन सुबह 9 से 9:08 तक होगा. वहीं, सामान्य कारोबार सुबह 9:15 से 3:30 PM होगा. 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:39 PM IST
Share Market Open On Sunday, Stock Market open on 1 February: शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए एक खास और बड़ी खबर सामने आई है. जी हां, रविवार एक फरवरी को स्टॉक मार्केट खुलेगा. इस दिन बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE पर आम दिन की तरह ही ट्रेडिंग की जा सकेगी. मालूम हो कि वैसे शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलता है. मार्केट शनिवार और रविवार को बंद रहता है. लेकिन इस बार 1 फरवरी दिन रविवार को देश का बजट पेश हो रहा है. इस कारण शेयर मार्केट भी 1 फरवरी दिन रविवार को खुलेगा. मार्केट के दोनों ऐक्सचेंज BSE और NSE ने यह बड़ा ऐलान किया है. 

रविवार को बाजार की टाइमिंग
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार, 1 फरवरी को शेयर बाजार (NSE.BSE) खुले रहेंगे. बजट वाले दिन रविवार को बाजार सुबह 9 से 3:30 PM तक खुले रहेंगे. बाजार प्री ओपन सेशन सुबह 9 से 9:08 तक होगा. वहीं, सामान्य कारोबार सुबह 9:15 से 3:30 PM होगा. इस ऐलान को लेकर NSE की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. वहीं, BSE ने भी एक फरवरी को बाजार खुलने की जानकारी दी है. 

पहले भी छुट्टी वाले दिन खुल चुका है बाजार
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बजट को लेकर शेयर बाजार छुट्टी वाले दिन (शनिवार, रविवार) को खुल रहा है. इससे पहले भी बाजार छुट्टी वाले दिन खुल चुका है. पिछले साल यानी 2025 में केंद्रीय बजट को परंपरा के अनुसार, 1 फरवरी को ही पेश किया गया था. उस दिन शनिवार पड़ा था. आमतौर पर शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है. लेकिन पिछले साल शनिवार 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था. उसको लेकर शेयर बाजार शनिवार को भी खुला था. साल 2020 में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, तब उस तारीख को भी शनिवार पड़ा था. लेकिन मार्केट उस शनिवार को भी खुला था क्योंकि बजट पेश किया गया था.  

यह भी पढ़ें- ट्रंप की खुशामद में जुटा पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में गिरवी रख दी अपनी तिजोरी; USD1 की क्रिप्टो डील के पीछे क्या है मुनीर की चाल?

 

1 फरवरी को बजट होगा पेश
देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. वहीं, एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी.

शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुआ बाजार
कई दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ. मार्केट के दोनों इंडेक्स Sensex और Nifty50 उछाल के साथ बंद हुए. Sensex जहां 187 अंकों से अधिक तेजी के साथ 83,570.35 स्तर पर बंद हुआ, वहीं Nifty50 हरे निशान में 28 अंकों से अधिक की तेजी के साथ 25,694.35 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. अब ये मार्केट सोमवार को खुलेंगे. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं।

share market Union Budget 2026

