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SEBI के आदेश की समीक्षा में जुटी ‘Z’ कंपनी, कहा- 3143 करोड़ के फंड जुटाने की योजना पर नहीं पड़ेगा असर

Zee Entertainment Enterprises Limited News: ‘Z’ के शेयरधारकों ने आवश्यक बहुमत के साथ कंपनी के फंड जुटाने और ESOP आवंटन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. अब कंपनी 'ट्रूली योर्स' (Truly Yours) एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान लागू करेगी, जिससे मानव पूंजी (कर्मचारियों) को इसकी ग्रोथ जर्नी में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:52 PM IST
SEBI के आदेश की समीक्षा में जुटी ‘Z’ कंपनी, कहा- 3143 करोड़ के फंड जुटाने की योजना पर नहीं पड़ेगा असर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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