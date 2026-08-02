/SEBI के आदेश की समीक्षा में जुटी ‘Z’ कंपनी, कहा- 3143 करोड़ के फंड जुटाने की योजना पर नहीं पड़ेगा असर

Zee Entertainment Employee Stock Option Plan News: शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI की ओर से Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयनका के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कंपनी की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह SEBI के इस आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रही है और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श से आगे के कदम उठाए जाएंगे. Zee ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का उसकी ₹3,143 करोड़ जुटाने की योजना पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक, SEBI का आदेश प्राप्त हो गया है और इसके कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन जारी है. वकीलों से परामर्श के बाद अगला कदम उठाया जाएगा. प्रवक्ता ने कहा कि SEBI का हालिया फैसला उसकी फंड जुटाने की तय योजना को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है.
प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी को इस संबंध में शेयर बाजारों से जरूरी नियामक अनुमतियां हासिल हो चुकी हैं. इसके साथ ही 31 जुलाई 2026 को आयोजित हुई कंपनी के बोर्ड की असाधारण सामान्य बैठक (EGM) में शेयरधारकों ने भी फंड जुटाने के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी थी.
इन मंजूरियों के आधार पर Zee का कहना है कि वह आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अपनी फंड जुटाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी.
Zee Entertainment ने एक बार फिर दोहराया कि इस प्रस्तावित फंड रेजिंग का मुख्य मकसद कंपनी के वित्तीय आधार को और अधिक मजबूत बनाना है.
प्रबंधन के अनुसार, जुटाई जाने वाली इस पूंजी का उपयोग कंपनी की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा. ऐसा करने से शेयरधारकों और दूसरे सभी हितधारकों के लिए लंबी अवधि में बेहतर मूल्य निर्मित किया जा सकेगा. कंपनी की EGM में इस प्रस्ताव को शेयरधारकों के सामने पेश किया गया था, जिसे उन्होंने भारी बहुमत से मंजूर कर लिया.
कंपनी ने साफ किया है कि SEBI के आदेश में शामिल आरोपों से निपटने के लिए कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी और उसके प्रमोटरों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर नियमानुसार उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं. जिससे सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
SEBI की ओर से शुक्रवार को आए आदेश के तहत Zee के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा, Zee Entertainment पर भी दो महीने तक सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है.
यह दंडात्मक कार्रवाई हैदराबाद में स्थित कंपनी की एक संपत्ति को एस्सेल (Essel) ग्रुप से जुड़े लोन के एवज में बिना उचित अनुमतियों के कथित तौर पर गिरवी रखने के मामले में की गई है.
खास बात ये थी कि SEBI का आदेश आने से कुछ ही घंटे पहले ही आयोजित हुई EGM में कंपनी के शेयरधारकों ने प्रमोटर ग्रुप के जरिए 3143 करोड़ जुटाने और नई ESOP योजना सहित सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी थी. इसलिए SEBI के आदेश का कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (‘Z’) एक अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी पावरहाउस है, जो अत्याधुनिक मनोरंजन अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी समृद्ध विरासत को नए-नए इनोवेशन के साथ सहजता से जोड़ता है. ‘Z’ की 190 से अधिक देशों में उपस्थिति है और दुनिया भर में 1.4 बिलियन से अधिक लोग उसके कार्यक्रम देखते हैं. ‘Z’ विभिन्न भाषाओं में लीनियर टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिल्मों और संगीत के जरिए विविध कहानियों और अनुभवों को अपने दर्शकों को प्रस्तुत करता है. वैश्विक पदचिह्न वाले एक सच्चे भारतीय ब्रांड के रूप में, ‘Z’ असाधारण क्षणों का निर्माण करके दुनिया भर के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आशावाद और एकजुटता की शक्ति का जश्न मनाते हैं.