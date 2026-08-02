/SEBI के आदेश की समीक्षा में जुटी ‘Z’ कंपनी, कहा- 3143 करोड़ के फंड जुटाने की योजना पर नहीं पड़ेगा असर

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (‘Z’) एक अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी पावरहाउस है, जो अत्याधुनिक मनोरंजन अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी समृद्ध विरासत को नए-नए इनोवेशन के साथ सहजता से जोड़ता है. ‘Z’ की 190 से अधिक देशों में उपस्थिति है और दुनिया भर में 1.4 बिलियन से अधिक लोग उसके कार्यक्रम देखते हैं. ‘Z’ विभिन्न भाषाओं में लीनियर टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिल्मों और संगीत के जरिए विविध कहानियों और अनुभवों को अपने दर्शकों को प्रस्तुत करता है. वैश्विक पदचिह्न वाले एक सच्चे भारतीय ब्रांड के रूप में, ‘Z’ असाधारण क्षणों का निर्माण करके दुनिया भर के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आशावाद और एकजुटता की शक्ति का जश्न मनाते हैं.